11 ayda 290 kadın cinayeti, bin 853 iş cinayeti işlendi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ‘2021 Ocak-Kasım Ayı Hak İhlal Raporu’nu yayımlandı. Rapora göre; 11 aylık dönemde insan hakları ihlali nedeniyle toplam 2 bin 344 yurttaş yaşamını yitirirken 2 bin 953 yurttaş işkenceye ya da kötü muameleye maruz kaldı.

ANKA'dan Mahir Bağış'a konuşan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

11 ayda 290 kadın cinayeti, bin 853 iş cinayeti

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler tarafından 73 yıl önce kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin taraflarından olduğunu aktaran Tanrıkulu, hem dünyada hem de Türkiye'de insan hakları ihlallerinin sıkça yaşandığını vurguladı. Tanrıkulu, "Her yıl 10 Aralık’ta İnsan Hakları Raporu yayınlıyoruz, geçtiğimiz 11 ayın. Sadece geçtiğimiz 11 ayda, yaşam hakkı konusunda biri çocuk olmak üzere 11 yurttaşımız yargısız infaz, 'dur' ihtarı ve rastgele ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi. 290 kadın, kadın cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bin 853 iş cinayeti var" dedi.

İşkencenin özellikle korku iklimi yaratmak için sadece gözaltı sırasında veya cezaevlerinde değil, sokakta ve her yerde göstere göstere yapıldığını aktaran Tanrıkulu, geçtiğimiz yıl 2 bin 156 kişinin işkence gördüğünü söyleyerek, "İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre, 797 kişi de cezaevlerinde işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldı" dedi.

'AKP ayrım gözetmeksizin insan hakları faili haline geldi'

İfade özgürlüğü kapsamında toplam bin 254 kişinin gözaltına alındığını, engellendiğini veya erişim yasağı getirildiğini aktaran Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

"347 yurttaşımız düşünceyi ifade ettikleri için gözaltına alındılar. Mahkum olan yurttaşlarımızın sayısı 44. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda böyle ağır bir tablo var. Örgütlenme özgürlüğü konusunda basılan parti, dernek, meslek örgüt sayısı 37. Mahkum edilen belediye başkanı, milletvekili, parti yönetici sayısı 115, toplantı ve gösteri özgürlüğü konusunda ise müdahale edilen etkinlik sayısı 317, yasaklanan etkinlik sayısı 110. Tam 25 ilde toplantı ve gösteriler yasaklanmış, Van ilimizde ise yaklaşık 4-5 yıldır toplantı ve gösteri yapılamıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi tam 19 yılda Türkiye’yi zulümde eşit hale getirdi. Renk, cinsiyet, inanç ayrımı gözetmeksizin Türkiye’nin bütün coğrafyasında bütün ağır insan hakları müsebbibi ve faili haline geldi."