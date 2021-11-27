'Ekim ayında onlarca kişinin toplantı ve gösteri özgürlüğü ihlal edildi'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekim ayı İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, 22 kadın cinayeti, 165 iş cinayeti yaşandı. 1’i çocuk 196 kişi işkence gördü. Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele görenlerin sayısı ise 181 oldu.

Raporda, polisin müdahale ettiği etkinliklere de yer verildi. Buna göre, 23 basın açıklamasına müdahale edildi. 11 etkinlik, gösteri ve tiyatro yasaklandı. 5 ilde etkinlik ve eylemler yasaklandı. 191 kişi basın açıklaması ve eylemlerde gözaltına alındı ya da tutuklandı. 36 kişiye ise soruşturma ve dava açıldı.

Rapordaki, toplantı ve gösteri özgürlüğüne ilişkin veriler şöyle: