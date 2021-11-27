Sayıştay neyi gizliyor? 28 rapor ortada yok!

Plan ve Bütçe Komisyonunun dünkü görüşmelerinde 2022 yılı Bütçesi ile 2020 yılı Kesin Hesap Yasası kabul edildi.

Komisyon Başkanı teşekkür konuşmasında 225 Kamu İdaresi Bütçesi, 226 Kamu İdaresi Kesin Hesabı ile 198 Sayıştay Raporu görüşüldüğünü belirtti.

226 kamu idaresi olduğuna göre Sayıştay 226 rapor göndermeli, Komisyonda da 226 Sayıştay Raporu görüşülmüş olmalıydı.

Oysa 198 rapor görüşüldüğü anlaşılıyor. Başkanın verdiği 198 sayısı yanlış değil. Sayıştay İnternet sitesindeki bilgilerle uyuşuyor. Kamuoyu duyurusunda, Meclise 194 kamu idaresi raporunun gönderilerek yayımlandığı; kalanlarının süreç tamamlandıkça gönderilip yayımlanacağı bildiriliyor. Komisyonda 198 rapor görüşüldüğüne göre daha sonra 4 rapor daha gönderilmiş.

28 Kamu İdaresinin denetim raporunun olmadığı ortaya çıkıyor. Şu soruların, açık; net; tutarlı ve yasalara aykırı düşmeyen açıklaması olmalıdır.