Sayıştay raporlarını bir de bu gözle okuyun: Kur sansürü!

Sayıştay Başkanlığı’nın “Karayolları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Taslak Denetim Raporu” ortaya çıktı. Taslak raporda, yap-işlet-devret modeliyle yapılan bazı projeler için verilen geçiş garantilerinde şirketlerin kur farkından etkilenmemesi için sözleşmede değişiklik yapıldığı tespit edildi. Yapılan değişiklik nedeniyle, kur farkından doğan devasa yük halkın sırtına yüklenmiş oldu. Yayımlanan raporda bu bölüm yer almadı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, rapora ulaşan TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Sansürlenen bulgulara göre yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan otoyol projelerinin sözleşme hükümleri değiştirilerek görevli şirketlerin 2020’de 884 milyon 931 bin TL daha fazla gelir elde etmesi sağlandı. Sözleşmelerde yapılan bu değişiklikler nedeniyle projelerin kamuya devredileceği tarihe kadar şirketlerin kasasına fazladan 2 milyar 549 milyon 982 bin TL gireceği Sayıştay tarafından hesaplanmaktadır” dedi.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı taslak raporda, şirketlerin lehine uygulamalar dikkat çekti. Raporda “Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (KMO), Odayeri - Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü dahil) kesimi işi, Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmir Körfez Geçişi) Otoyolu projesi işi ve Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu projesi işinde, işin sözleşmesinin sözleşme imzalandıktan sonra esaslı unsurları itibarıyla değiştirildiği tespit edilmiştir” denildi.

Raporda yer alan bilgiye göre, örneğin KMO Odayeri - Paşaköy Kesimi projesinde günlük 135 bin araç geçiş garantisi verildi. Ödemeler ilk yarıyıl dokuz, ikinci yarıyıl üç ay öne çekildi. Geçiş ücreti ve kur güncellemesinin yılda bir defadan ikiye çıkarılması sonucu 2019 için şirket garanti geliri ve araç geçiş geliri toplamı olarak 261 milyon 781 bin 634 lira daha fazla gelir elde etti. Şirket 2020 yılı içinse 424 milyon 690 bin 314 lira daha fazla gelir elde etti.