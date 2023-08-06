Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'fazla mesai' kararı

Yargıtay'a uzanan davada, yüksek mahkemeden işçilerin fazla mesai ücretleriyle ilgili emsal teşkil edecek bir karar çıktı.

Milliyet'in haberine göre; 2 yıldır çalıştığı şirketten sözleşmesi feshedilerek işten çıkartılan bir işçi, hukuk yoluyla şirketten fazla mesai ücretlerini talep etti. Dosya önce arabulucuya yönlendirildi. Ancak burada işçi ile patron arasında anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine ise dosya iş mahkemesine taşındı.

Davacı işçi; fazla çalışma yapmasına rağmen bu çalışmaların karşılığı olan fazla çalışma ücretinin ödenmediğini ve bu durumun tanık beyanlarıyla ispatlanabileceğini ileri sürdü. 10 bin TL fazla çalışma ücretinin davalı şirketten tahsil edilmesini talep etti. Davalı işveren ise iddiaları reddetti.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederken, Adalet Bakanlığı hükmün kamu yararına bozulmasını talep edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek mahkemeye uzanan olaya ilişkin kararda; davacının ödenmeyen fazla çalışma ücretinin en yüksek banka mevduat faizi ile tahsilini talep ettiği belirtildi.

Ancak mahkemenin kanuni faiz uygulanması yönünde hüküm kurduğuna işaret edildi. Daire kararında İş Kanunu'na göre gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerektiğini vurguladı. Karar emsal olarak içtihatlara girdi.