TOGG işçilerinin eylemleri sonuç verdi: Maaşlarını ve yasal haklarını aldılar

TOGG’un Bursa’da inşa edilmekte olan fabrikasının şantiyesinde çalışan 20 işçinin, iki aylık ücretlerinin ödenmesi, kıdem ve ihbar tazminatları ve yıllık izin ücretlerinin verilmesi talebiyle başlattıkları eylem sonuç verdi. İşçilerin ödenmeyen iki aylık ücretleri ile yasal hakları olan, kıdem, ihbar tazminatları ve izin günü ücretleri verildi.

Yüklenici firma Yapı Merkezi’nin taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan işçiler dün eyleme başladıklarını duyurmuştu. TOGG fabrikası inşaatında yaklaşık bir buçuk yıldır çalışan işçiler şantiyede işleri bitince çıkışları verilmiş ancak 2 aylık ücretleri ve yasal hakları ödenmemişti. Haklarını almak için eyleme başlayan işçilerin sesleri kamuoyunda da yankı bulmuştu. İşçiler yüklenici firmanın dün ödemeleri yaptığını duyurdu.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, işçi Hüseyin Güngör, "Bugün tüm yasal haklarımızı almış bulunduk. Bize paramızı ödediler. Çok sevindik ve bu saatten sonra herkes kendi işine gücüne bakacak” diye konuştu.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'nın (İYİ-SEN) Başkanı Hasan Kırlangıç ise yaşanan gelişmeye ilişkin "Dilenerek değil direnerek kazandık" dedi.