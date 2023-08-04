Koç Üniversitesi Hastanesi'nde eylem

İstanbul'daki Koç Üniversitesi Hastanesi taşeron firması olan Eurest’e bağlı çalışan işçiler, taşeron şirketin aradan çıkarılması, maaşlarında ve çalışma koşullarında iyileştirme talepleriyle üç gündür sabah iki saatlik iş bırakma eylemi yapıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda yer alan bilgilere göre, idareyle taleplerine dair konuşmaya çalışan işçiler, "kendileriyle dalga geçer şekilde konuşulması ve hiçbir adım atılmaması" sonucunda 1 Ağustos itibariyle eylem kararı aldı.

“Asgari ücretle yönetim sen geçin” sloganıyla kendilerine verilen maaşın geçim sınırının altında olduğunu vurgulayan işçiler, ağır çalışma koşullarından da şikayetçi. İki ya da üç kişinin yapabileceği işin bir kişiden beklenmesini, yetişmediğinde çocuk gibi azarlanmayı artık kabul etmeyeceklerini belirten işçiler, gerekirse "Holdingin önüne gider orada eylem yaparız" diyor.

İşçiler, talepleri kabul edilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylüyor.

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