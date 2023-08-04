Avcılar Belediyesi işçileri mücadeleyi büyütmeye hazırlanıyor: 'Yalanların cezasını emekçiler çekiyor'

İstanbul Avcılar Belediyesi işçileri, artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretlerine ek protokol taleplerinin karşılanmaması üzerine bugün Avcılar Belediye Başkanlığı binası önünde toplanarak ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle bir basın açıklaması yaptı.

Aldıkları ücretlerle yokluk ve yoksulluk içinde yaşadıklarını, öte yandan kadro sorunlarının da henüz çözülmediğini, taşeron sisteme mahkum bırakıldıklarını vurgulayan işçiler belediye yönetiminin emekçileri ezmek ve açlığa mahkum etmek üzerine kurulu anlayışı karşısında haklı talepleri karşılanana kadar daha da yüksek sesle haykıracaklarını, mücadelelerini büyüteceklerini ilan ettiler.

'Yalanların cezasını neden hep biz emekçiler çekiyoruz?'

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Dün bildiğiniz üzere enflasyon rakamları açıklandı. Çakma enflasyonun bir ay içerisinde on puan daha arttığını hep birlikte görmekteyiz. 12 aylık enflasyon ENAG’a göre yüzde 122,88’dir. Peki bu yalanların cezasını neden hep biz emekçiler çekiyoruz? Bunlar bizleri yönetenlerin, ülkeyi uçuruma götürenlerin sorunu ve sorumluluğu değil midir? Diğer taraftan bizlerin çalışarak, destek vererek seçtiği Belediye Başkanları ve Yöneticileri sıra hakkımızı vermeye gelince aynı ekonomik yaptırımları uygulamaktan geri kalmayarak biz emekçileri ezmek, açlığa mahkum etmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar.”

'Belediye emekçilerinin yanındayız'

Patronların Ensesindeyiz de mücadeleyi büyüteceklerini duyurarak, "Belediye emekçilerinin yanındayız" dedi.

Açıklamada, "Sözde emekten yana, sosyal belediyecilik anlayışıyla övünen Avcılar Belediyesi yönetimini uyarıyoruz: İşçilerin sesine kulaklarınızı tıkayamazsınız! 4 yıldır kölelik sözleşmeleriyle sefalet ücretine mahkum edilen işçiler kazanacak!" denildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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