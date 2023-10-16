Yargıtay’dan dedikodu yapan işçi hakkında tazminatsız işten çıkarma kararı

Gece bekçisi olarak çalıştığı işyerinden kovulan bir işçi, kıdem ve ihbar tazminatı için İş Mahkemesi’ne gitti.

İşveren işçinin işini doğru ve dürüst yapmadığı, dedikodu yaparak işçileri birbirine düşürdüğü ve sözlü kurallara rağmen tavırlarına devam ettiğini öne sürdü. Bu sebeple iş sözleşmesinin feshedildiğini söyleyen işveren, davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Kararın her iki taraf avukatınca temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtal 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, mesai arkadaşlarına iftira atarak onların dedikodularını yapan işçinin tazminatsız kovulmasını yerinde buldu.