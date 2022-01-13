Yargıtay'da çalışan memurlardan eylem: 'Yemekler ücretsiz verilsin'

Ankara Çankaya'daki Yargıtay Genel Sekreterliği çalışan memurlar yemek ücretleri ve kalitesiz yemek nedeniyle 1 haftadır eylem yapıyor.

Yaklaşık 19 liralık yemek ücretinin 15 lirasının talep edildiği 2 bin kadar memur, durumun kabul edilemez olduğu gerekçesiyle yemekhaneyi boş bıraktı. Memurların, eylemi önümüzdeki hafta da sürdüreceği öğrenildi.

soL'un ulaştığı Büro Emekçileri Sendikası sözcüsü, memurlardan talep edilen yemek ücretinin yüzde 160 oranında zamlandığını belirterek, "Kamu çalışanları yemeklere para veriyor. Biz sendika olarak diyoruz ki, ülkemizde bütün çalışanların yemekleri ücretsiz verilsin" dedi.

Sendika sözcüsü süreci şöyle anlattı:

"Yargıtay memurları tarihte ilk defa bir olaya böyle tepki veriyorlar. 'Devlet Memurları Yemek Yardımı Yönetmeliği' Büyükşehirlerde yaşayan devlet memurlarından yemek maliyetinin 3'te 1'inin talep edilebileceğini söyler. 2021 yılı ilk çeyreğinde 5,50 lira alınırken memurlardan, önce 8 liraya çıkardılar. 11 Ocak'tan geçerli olmak şartıyla da 15 lira talep edeceklerini duyurdular. 2021 yılı içerisinde yüzde 160'a varan bir zam demek.

Koskoca TÜİK yüzde 36 enflasyon var diyor. Bu ortamda bizden yüzde 160 zam talep ediyorsan o zaman ya TÜİK yalan söylüyor ya da sen mevzuatın dışına çıkıyorsun demektir. Biz para talep ettiğimizdeyse yüzde 30 yeterli görülüyor.

Bu noktada Yargıtay memurlarında 'yemeğe gitmeme' tepkisi doğdu. Biz de Büro Emekçileri Sendikası olarak bu tepkileri örgütleyerek bütün satha yaymış olduk. Yüzde 90'a yakın katılım var. Bizim yazılı ve şihafen yüz yüze görüşme taleplerimize yanıt da vermediler. Biz de 1 haftalığına aldığımız kararı önümüzdeki haftaya da uzatma kararı aldık. Yargıtay memuru Genel Sekreterlik'te bu konuyla ilgili en azından bir açıklama bekliyor.

'Yemek maliyetinin 3'te 2'sini yönetmeliğe aykırı şekilde bizden talep ediyorlar'

Duyduğumuz kadarıyla yemek maliyetleri toplamı 19 lira. Yani 19 liranın 15'ini 3'te 2'sini bizden talep ediyorlar. Yemek kaliteleri de son derece düşük. Ayrıca yemek o kadar aciz durumda ki, ekmek ve suyu bile yemek listesine yazmak zorunda kaldılar. Yargıtay kurumunun listesinde ekmek ve su var düşünebiliyor musunuz? Karabiber ve tuzu unutmuşlar.

Kamu çalışanları yemeklere para veriyor. Biz sendika olarak diyoruz ki, ülkemizde bütün çalışanların yemekleri ücretsiz verilsin. Ancak var olan durumda dahi Yargıtay Genel Sekreterliği'nin yönetmeliklerin dışına çıkan bir tavrı var. Bu konuyu yargıya taşımayı da düşünüyoruz."