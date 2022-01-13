Yargıtay'da çalışan memurlardan eylem: 'Yemekler ücretsiz verilsin'

Ankara Çankaya'daki Yargıtay Genel Sekreterliği çalışan memurlar yemek ücretleri ve kalitesiz yemek nedeniyle 1 haftadır eylem yapıyor.
Yaklaşık 19 liralık yemek ücretinin 15 lirasının talep edildiği 2 bin kadar memur, durumun kabul edilemez olduğu gerekçesiyle yemekhaneyi boş bıraktı. Memurların, eylemi önümüzdeki hafta da sürdüreceği öğrenildi.
soL'un ulaştığı Büro Emekçileri Sendikası sözcüsü, memurlardan talep edilen yemek ücretinin yüzde 160 oranında zamlandığını belirterek, "Kamu çalışanları yemeklere para veriyor. Biz sendika olarak diyoruz ki, ülkemizde bütün çalışanların yemekleri ücretsiz verilsin" dedi.
Sendika sözcüsü süreci şöyle anlattı: