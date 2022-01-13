Mersin'de metal işçileri iş bıraktı: Patrondan işçilere SMS yoluyla tehdit

Mersin'deki Çukurova Holding’e bağlı Çimsetaş'ta çalışan işçiler, örgütlü oldukları Birleşik Metal-İş ile MESS arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek iş bırakma eylemi başlattı.

835 işçinin çalıştığı Çimsataş’ı fabrikasında sözleşmenin imzalandığını öğrenen işçiler gece vardiyasında, dövme bölümünde iki saat boyunca iş durdurdu. Eylemler sabah vardiyası ve 16.00 vardiyasının da katılmasıyla birlikte iş bırakmaya dönüştü.

Çimsataş bünyesinde işçilerin iş durdurması üzerine fabrikaya gelen Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, işçilerle görüştü. İşçiler imzalanan sözleşmeyi kabul etmediklerini ve talepleri kabul edilene kadar direneceklerini söylediler. Birleşik Metal-İş Anadolu Şube Başkanı Ilgan, Çimsataş'ın 3 iş yeri temsilcisi ve işçilerin arasından seçtiği 2 işçi temsilcisi ile birlikte işverenle işçilerin talepleri görüşüldü. İşçiler, 7 talep üzerinden ek protokol yapılmasını istedi.

İşçilerin talepleri şöyle:

“Sözleşmede birinci 6 ay için kabul edilen yüzde 27'ye artı olarak yüzde 35 daha zam verilmesi, ikinci altı ay için enflasyon oranında zam yapılması, Mesai ücretlerinin hafta içi yüzde 100, hafta sonu yüzde 300 olarak belirlenmesi, İşçinin kendisini kapsayan özel sağlık sigortasının aileyi de kapsaması, Sosyal haklara net olarak yüzde 100 zam yapılması, Kıdem farkı, Ara dinlenme ve çay molası verilmesi, Uzun süredir eksik yatırılan banka promosyonlarının tam olarak verilmesi.”

Ağır çalışma koşullarına tepki

İşçiler sanayide çalışan işçinin bile kendilerinden daha fazla banka promosyonu aldıklarını, dolayısıyla hakları olan banka promosyonunun gerçek miktarını kendilerine verilmediğini de belirtiyor. Bu koşullarda imzalan sözleşme ile alınan zammın yetersiz kaldığını söyleyen işçiler, "İçeride baskı altında çalışıyoruz, her şey yasak" diyerek uygulamalara tepki gösterdi.

Cenazeleri olduğunda izin bile alamadıklarını, tuvalete gitme haklarının kısıtlandığını, çalıştıkları bölümlerde çatının aktığını, bu nedenle de insanca koşullarda çalışmak istediklerini dile getiriyorlar.

İşçiler, iş durdurma eyleminin ek protokol imzalanıncaya kadar süreceğini açıkladı. (ANKA)

Patrondan işçilere tehdit

Öte yandan Çimsataş patronu, zarar etmeye başladıktan sonra SMS yoluyla işçileri tehdit etmeye başladı.