Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısının ardından Yargıtay üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer Yargıtay üyeliğine seçildi.

Şubat 2026'da T24 yazarı Tolga Şardan'ın yazısına göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na gelmesinin ardından yapılan atamalar kapsamında anılmıştı. Şardan'a göre Güven, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilirken "jet hızıyla" terfi ettirilen isimlerden biriydi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman Ekim 2025 tarihinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bakırköy'e atanmasıyla gündeme gelmişti. Gazeteci Alican Uludağ'ın paylaşımına göre Duman, Beykoz Belediye Başkanlığı'nın tutuklandığı operasyonun başındaki isimdi ve eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un akrabası olarak biliniyordu. Aynı haber, atamanın ardından sosyal medyada birbirine benzer tebrik mesajlarının yayılmasına da dikkat çekmişti.

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