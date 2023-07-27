Yargıtay'a atanan isim SOCAR lehine hakimlere baskı uygulamış

Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulu, son oturumunda Yargıtay'da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna dair gizli oylama yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oylama sonucunda seçilen isimleri duyurdu. Seçilen isimler arasında yer alan Okan Albayrak ise dikkat çekti.

Sedat Peker çektiği bir videoda Yalıkavak Marina ve 'mallarına çökülmesiyle' gündeme gelen Mübariz Mansimov, Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR ile davalık olmuş, Albayrak'ın bu davanın SOCAR lehine sonuçlanması için hakimlere baskı uygulandığı iddia edilmişti.

Konuyu Cumhuriyet gazetesindeki köşesine taşıyan Barış Terkoğlu, Mansimov'un avukatının dile getirdiği iddiaları şu sözlerle aktardı:

“'Önceki mahkeme başkanı Ramazan Acar, bu dosya için Ankara’ya çağrılmış, Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz tarafından tehdit edilmiş; ‘Bu dosyada her ne pahasına olursa olsun SOCAR lehine karar vereceksiniz’ diye talimat verilmiştir. Yine mahkemenizin önceki ve mevcut üye hâkimlerinden olan Raşid Dursun, Sinan Topçuoğlu ve Neslihan Sarıgül’e, İstanbul Adalet Komisyon Başkanı Okan Albayrak tarafından SOCAR lehine 3 Mayıs 2023 tarihindeki duruşmada mutlaka karar verilmesi gerektiği talimatı verilmiştir.'

Avukatın dilekçesi, seçimlerden önce karar verilmeye çalışıldığını söylüyor. Gelgelelim hâkimler söz dinlememişler. Seçim geçmiş. İktidar değişmemiş. Üç gün sonrası dilekçede şöyle yer alıyor: “31 Mayıs 2023 tarihinde bu dosya için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Albayrak (tarafından), bizzat mahkeme başkanı Acar ve mahkeme üyeleri makamına çağrılmıştır. Bu çağrıya Acar ile Raşid Dursun icabet etmişlerdir. Bu görüşmede ise duruşmanın ertelenmesinin faturasını mahkeme hâkimlerinin ödeyeceği belirtilmiştir.”

Dilekçe öyle iddialı ki yargının idari amiri sayılabilecek HSK’de, aynı günlerde olan biteni şöyle aktarıyor: “Yeni kabine ile beraber muhtemel adalet bakanının açıklanacağı günün bir gün öncesine denk gelecek şekilde, 1 Haziran 2023 tarihinde, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, HSK 1. Dairesi’ne giderek ve bu dosyanın önemini kurul üyelerine anlatarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin iyiliği için davanın mutlak bir şekilde SOCAR lehine sonuçlanması gerektiğini, Türkiye devletinin menfaatinin bunu gerektirdiğini ve mahkeme heyetinin ‘arıza çıkartarak’ duruşmayı ertelettiğini söyleyerek eski heyetteki ‘arıza çıkartanları’ görevden alarak onların yerine yeni atamalar yaparak yeni bir heyet oluşturulmuştur.”

Gerçekten de mahkemeye özel bir kararname çıkmış, hâkimler görevden alınmış, yeni bir heyet kurulmuştu. Yeni heyet de SOCAR lehine, Mansimov aleyhine karar vermişti. Görevden alınarak sürülen Acar ise emekli olmuştu.'