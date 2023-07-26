'SOCAR üst düzey bürokrat ve siyasetçilerin yakınlarının çalıştığı avukatlık bürosuna ödeme yaptı mı?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün TBMM’de, CHP Grup Toplantısı’nda Azerbaycan’ın enerji şirketlerinden SOCAR ile Palmali Holding arasında İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden davayı gündeme getirmişti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, dava hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. İnan Akgün Alp, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, "Enerji şirketi SOCAR ile Palmali Holding arasında görülmekte olan davaya hangi avukatlık büroları bakmaktadır? Bu avukatlık bürolarında üst düzey bürokrat ve siyasetçilerin yakınlarının çalıştığı bilgisi doğru mudur?" diye sordu.

'Soruşturma başlatılmadı'

Alp, önergenin gerekçelerinde şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde enerji şirketi SOCAR ile Palmali Holding arasında görülmekte olan dava ile ilgili İstanbul 10’uncu Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar’ın Ankara’ya çağrıldığı, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ve Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz tarafından tehdit edildiği, bu dosyada ‘Her ne pahasına olursa olsun enerji şirketi SOCAR lehine karar vereceksiniz’, şeklinde talimat verildiği 10 Temmuz 2023 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yer almıştır. Öte yandan asli görevi hâkim ve savcıların özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek olan HSK, bahsi geçen kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatmamıştır. Bunun yanı sıra ilgili davanın üst düzey bürokratların çocukları ve yakınlarını bünyesinde çalıştıran bir hukuk bürosu tarafından yürütüldüğü ve ilgili davanın avukatlık ücretinin yaklaşık 6 buçuk milyon dolar olduğu basına yansıyan diğer bilgiler arasındadır.

'Arıza çıkartanların görevden alınması gerektiğini dile getirdi'

Ayrıca 31 Mayıs 2023 tarihinde bu dosya için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın, bizzat mahkeme başkanı Ramazan Acar ve mahkeme üyelerini makamına çağırdığı, duruşmanın ertelenmesinin faturasını mahkeme hâkimlerinin ödeyeceği ifade edilmiş ve 1 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın HSK 1. Dairesi’ne giderek, davanın mutlak bir şekilde SOCAR lehine sonuçlanması gerektiğini, Türkiye devletinin menfaatinin bunu gerektirdiğini ve mahkeme heyetinin ‘arıza çıkartarak’ duruşmayı ertelettiğini söyleyerek eski heyetteki ‘arıza çıkartanların’ görevden alınması gerektiğini dile getirdiği ve bunun üzerine üç kişiden teşekkül eden ayrık bir yetki kararnamesinin çıkarıldığı yine 10 Temmuz tarihinde gazeteci Barış Terkoğlu’nun köşesinde yer almıştır."

'HSK’nin bahsi geçen kişiler hakkında soruşturma başlatmamasının gerekçesi nedir?'

Alp’in, Bakan Tunç’a soruları şöyle:

“Önceki Adalet Bakanı Bozdağ döneminde HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ve Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, seçimlerden önce nisan ayında İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar'ı kendileriyle görüşmek üzere Ankara’ya çağırıldıkları doğru mudur? Ankara'da yapılan görüşmede HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ve Hasan Yılmaz, Mahkeme Başkanı Ramazan Acar'ı tehdit etmiş midir? Bu kişiler tarafından İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar’a, ‘Davanın mutlak firma lehine sonuçlanması lazım. O yüzden 3 Mayıs'ta mutlaka karar vermenizi istiyoruz. Davanın karar aşamasına gelip gelmemesi hiç önemli değil’ şeklinde telkinde bulunduğu iddiaları doğru mudur? Tüm bu gerçeklerin farkında olmasına rağmen, HSK’nin bahsi geçen kişiler hakkında soruşturma başlatmamasının gerekçesi nedir?

'6 buçuk milyon dolar ödeme yapıldı mı?'

Enerji şirketi SOCAR ile Palmali Holding arasında görülmekte olan davaya hangi avukatlık büroları bakmaktadır? Bu avukatlık bürolarında üst düzey bürokrat ve siyasetçilerin yakınlarının çalıştığı bilgisi doğru mudur? Enerji şirketi SOCAR tarafından üst düzey bürokrat ve siyasetçilerin yakınlarının çalıştığı avukatlık bürosuna 6 buçuk milyon dolar ödeme yapılmış mıdır? 31 Mayıs 2023 tarihinde ilgili dosya için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın, bizzat mahkeme başkanı Ramazan Acar ve mahkeme üyelerini makamına çağırdığı, duruşmanın ertelenmesinin faturasını mahkeme hâkimlerinin ödeyeceği ifade edilmiş midir? Konu ile ilgili inceleme-soruşturma başlatılmış mıdır? 1 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın HSK 1. Dairesi’ne giderek, davanın mutlak bir şekilde SOCAR lehine sonuçlanması gerektiğini, Türkiye devletinin menfaatinin bunu gerektirdiğini ve mahkeme heyetinin ‘arıza çıkartarak’ duruşmayı ertelettiğini söyleyerek eski heyetteki ‘arıza çıkartanların’ görevden alınması gerektiğini dile getirdiği ve bunun üzerine üç kişiden teşekkül eden ayrık bir yetki kararnamesinin çıkarıldığı bilgileri doğru mudur? Konu ile ilgili inceleme-soruşturma başlatılmış mıdır?” (ANKA)