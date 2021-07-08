Yargıtay sözlü taciz davasında mahkumiyet kararını bozdu

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 'Sen ne güzel kızsın' diyerek bir kadına sarılmaya çalışan tacizciye ilişkin kararını açıkladı.

Olayda genç kadının yanına yaklaşan adam, “Sen ne güzel bir kızsın” diyerek sarılmaya teşebbüs etti. Genç kadın, “Bağırırım” deyince kaçan şüpheli, kısa sonra polis ekiplerince yakalandı. Genç kızın şikayetçi olduğu şüpheli hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘basit cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Mahkeme, basit cinsel saldırı suçundan sanığı mahkum etti.

Kararı savcı temyiz edince devreye Yargıtay 14. Ceza Dairesi girdi. Emsâl kararda şu ifadelere yer verildi:

Basit cinsel saldırı suç değil

"Oluşa uygun kabule göre, sanığın olay günü mağdureye yönelik temasta bulunmaksızın ‘Sen ne güzel bir kızsın' diyerek sarılmaya çalıştığı eylemde, mağdurenin bağıracağını söylemesi şeklinde karşı koymasının aşılabilir bir engel olması ve mevcut haliyle sanığın mağdureye dokunmaktan gönüllü olarak vazgeçip, o ana kadar meydana gelen eylemin 5237 sayılı TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturması karşısında, bu suçtan hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek basit cinsel saldırı suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır."

Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.