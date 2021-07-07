'MEB ve imam hatipliler rahatsız oldu, Merve Akpınar okuluna alınmadı'

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde hentbola başlayan ve geçtiğimiz günlerde verdiği söyleşiyle Türkiye'nin gündemine oturan 13 yaşındaki Merve Akpınar ve beraberindeki gazeteciler öğrencisi olduğu Konuklu İmam Hatip Ortaokulu'na alınmadı.

Gazeteci Mehmet Yetim, gerekçenin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İmam Hatipliler "rahatsız olmasından" dolayı Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yönetimine verilen talimat olduğunu söyledi.

Okul idarecileri, Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatı gereğince okul içinde ve bahçesinde çekim yapılmayacağını belirtti. Okul yöneticileri, Merve ile beraberinde bulunan gazetecileri de okula almadı.

Ne olmuştu?

Şanlıurfa'ya bağlı kırsal Güncü Kepesi Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Emine Akpınar çiftinin Konuklu İmam Hatip Ortaokulu 9’uncu sınıf öğrencisi olan kızları Merve Akpınar, geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gitmişti.

Akpınar, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın, oran buran görünür diyerek çevre beni dışladı. Sonra ben de ’Hayır, ben neden oynamayayım?’ dedim. O zaman kendime bir söz verdim. Başta Türkiye ve ’köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim ve sesi olacağım’ diye. Hem kendi meslek sahibi olup onu yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, bırakmayı da hiç düşünmüyorum" demişti.