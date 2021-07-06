Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Merve mesajı: Sen bu ülkenin umudusun

13 yaşındaki Şanlıurfalı sporcu Merve Taşpınar'ın gerici tepkilere rağmen mücadelesi gündem oldu.

DHA'ya konuşan Taşpınar, ''Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' dedim'' ifadesini kullandı.

Merve'nin bu sözlerine spor kulüplerinden destek geldi.

Fenerbahçe: Sen tüm Türkiye’deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız!

Galatasaray: Yaşamın büyülü yanının umut olduğunu bizlere yeniden hatırlattın, kız çocuklarına cesaret verdin Merve. Sen ve tüm kız çocuklarının cesareti, azmi, gücü ve inancıyla spor daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın #MerveAkpınar

Beşiktaş: Cesaretin ve azminle tüm kız çocuklarına umut oldun. Yanındayız #MerveAkpınar