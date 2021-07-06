Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Merve mesajı: Sen bu ülkenin umudusun

Merve Taşpınar'ın gerici tepkilere rağmen spora devam etmesi ve bunu 'Kendime bir söz verdim. Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim dedim' sözleriyle anlatmasına kulüplerden destek geldi.

Haber Merkezi

13 yaşındaki Şanlıurfalı sporcu Merve Taşpınar'ın gerici tepkilere rağmen mücadelesi gündem oldu.

DHA'ya konuşan Taşpınar, ''Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' dedim'' ifadesini kullandı.

Merve'nin bu sözlerine spor kulüplerinden destek geldi.

Fenerbahçe: Sen tüm Türkiye’deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız!

Galatasaray: Yaşamın büyülü yanının umut olduğunu bizlere yeniden hatırlattın, kız çocuklarına cesaret verdin Merve. Sen ve tüm kız çocuklarının cesareti, azmi, gücü ve inancıyla spor daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın #MerveAkpınar

Beşiktaş: Cesaretin ve azminle tüm kız çocuklarına umut oldun.  Yanındayız #MerveAkpınar

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