Yargıtay Özgür Arduç’a verilen müebbet hapis cezasını onadı

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i 3 Aralık 2019’da evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu öldüren Özgür Arduç gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
Katil Arduç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.
İddianamelerde ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulan Özgür Arduç hakkında, 20 Ocak 2020’de görülen 2. duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Yargıtay katil Arduç’a verilen müebbet hapis cezasını onadı