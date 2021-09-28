Ceren Özdemir'in katiline polisi yaralamadan 15 yıl 9 ay hapis cezası

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Özgür Arduç'a, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davada toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın sekizinci duruşmasında, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme heyeti başkanının, "Söylemek istediğin var mı?" sorusu üzerine sanık Arduç, "Yok efendim. Cezanın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey demiyorum." dedi.

Ne olmuştu?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.