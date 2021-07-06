Ceren Özdemir'in katilinden polisleri yaraladığı davaya ilişkin karar talebi

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürüp yakalanacağı sırada iki polis memurunu yaralayan Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya polis memurlarından Zeki Çelik katılırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılmadı.

Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Arduç bir sonraki duruşmada karar verilmesini istedi. Arduç’a, mahkeme başkanı "Biz senden daha çok istiyoruz karar vermeyi" diye karşılık verdi.

DHA'nın haberine göre, duruşmada söz alan Zeki Çelik de, "Bu olaydan dolayı vazife malulü olarak emeklilik işlemlerim tamamlandı. Kolumda yüzde 60 güç kaybı oluştu. Bu nedenle aktif görevde bulunamayacağım ama idari olarak emniyet içerisinde görev alacağım" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı kati rapor eksikliklerinin giderilmesi için 21 Eylül'e erteledi.

Arduç, Ceren Özdemir'i öldürdükten bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edilmişti. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaralamıştı.

Arduç, Ceren Özdemir'in ölümüne ilişkin davada ise "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.