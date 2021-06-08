Adalet Bakanlığı: Ceren Özdemir cinayetindeki ihmal iddiaları incelenmeli

Cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından 3 Aralık 2019'da öldürülen Ceren Özdemir'in ailesi, olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ordu ve Rize Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlileriyle ilgili ayrı soruşturmalar yürütüp, olaya etki edecek düzeyde ihmal ve kusurları olmadığı değerlendirmesiyle takipsizlik ve kamu davası açılmasına gerek olmadığı kararları verdi.

Aile, itirazlarının reddedilmesi sonrası Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak, kamu görevlileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı yönündeki kararların iptalini istedi.

Bireysel başvurunun incelenme sürecinde Adalet Bakanlığı'ndan ve Özdemir ailesinden görüşleri istendi.

'AYM tarafından incelenmeli'

DHA'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine geçişi, firarı ve yakalanma sürecinde ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileriyle ilgili ailenin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru kapsamında görüşünü bildirdi.

Bakanlık, Ordu ve Rize Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılıklarının kamu görevlilerinin ihmali ve kusuru olmadığı görüşüyle verdiği takipsizlik ve dava açılmasına yer olmadığı kararlarının Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

'Arduç hakkında gerçek tespit yapılmamış'

Bakanlığın AYM'ye gönderdiği görüş yazısında, katil Özgür Arduç’un cezaevi süreci, firarı ve yakalanma süreciyle ilgili kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı konusunda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Başkontrolörü ve Teftiş Kurulu'nun inceleme yaptığını bildirdi. Hazırlanan 13 Aralık 2019 tarihli özel denetim raporunda katil Özgür Arduç için verilen iyi hal kararlarının, "iyileştirme faaliyetleriyle ilgili tespitlerde bulunulmadan, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınmadan verildiği, gerçek anlamda değerlendirme içermediği, sözde tespit sonucu" açık cezaevine ayrılma kararı verildiği tespit edildi.

Raporda sorumlular hakkında işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirmesi yapılarak suç duyurusunda bulunuldu.

'Kusurları var ama sonuca etkisi olmadı'

Teftiş Kurulu'nun 24 Şubat 2020 tarihli raporunda ise kurum personelinin kusur ve eksikliklerinin sonuca etkisi olmadığı görüşü belirtildi. Raporda Arduç’la aynı koğuşta kaldığı hükümlüler tanık olarak dinlendiği, cinayet işlemesi beklenmeyen, disiplin cezası almaktan çekinen, sakin, uyumlu, zararsız biri olarak tanındığının ifade edildiği bildirildi.

'İhmaller zinciri olmasa sonucun çok farklı olacağı aşikar'

Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz ise Bakanlığın görüşüne ilişkin verdiği yazılı cevapta bireysel başvurunun amaçlarına uygun sonuç doğurabilmesi için İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’nın sadece sözüne değil, özüne uygun uygulamaların da geliştirilmesi ve titizlikle uygulanması gerektiğini belirterek "Bakanlık görüşüne binaen bu hususlarında irdelenerek ve incelenerek bireysel başvurumuzun değerlendirilmesi hukuken uygun olacaktır" diye konuştu.

Bakanlık teftiş kurulu raporlarında kusurlu işlemlerin sonuca etkili olmayacağı görüşüne dikkat çeken Poyraz "İhmaller zinciri olmasaydı sonucun çok farklı olacağı aşikârdır" dedi.