Yargıtay Başkanı'ndan 'sosyal medya' açıklaması: Yasal düzenleme yapılmalı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşa edilen yeni Yargıtay hizmet binasının basına tanıtılması sırasında Akarca, gazetecilerin sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirilmesini sorması üzerine şunları söyledi:

"Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin. Bizim de kanaatimiz o yönde. Bu alan başı boş. Herkesin şerefi ve haysiyetiyle oynayıp çatışmacı bir ortama sürüklemeye hiçbir devlet izin veremez. Avrupa ülkelerinde bu düzenlemelerin örnekleri var. Biz geciktik bile bu konuda. Dileyen sahte hesap açabiliyor. Bu hesaplarından kimler tarafından açıldığı sosyal medya platformlarından alamıyorsunuz. Burada bir yasal boşluk var. Asılsız haber yaymak, toplumu kışkırtan ve tedirginliğe sevk eden haber yaymak dünyanın her yerinde suç."

DHA'nın haberine göre Yargıtay'ın yeni hizmet binasının resmi açılışının 1 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.