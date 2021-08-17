AKP’nin sosyal medya düzenlemesi: Sosyal Medya Başkanlığı, 5 yıla kadar hapis…

AKP'nin, sosyal medya üzerinde çalıştığı yasal düzenlemede sona gelindi. Yeni dönemde Meclis’e getirilmesi planlanan yasal düzenleme ile sosyal medyada "yalan haber yapan, yayan ve hakaret edene" Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ceza tanımlanması yapılacak. TCK’da, "dezenformasyon ve mezenformasyon gibi yeni suçlar yer alacak.

Mevcut suçlarda artırım sebebleri geçerli olacak

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; AKP’nin hazırladığı yeni düzenlemede, sosyal medya üzerinden bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması planlanıyor. Yalan haber yayan ve yapanların da 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Kanundaki mevcut suçlarda uygulanan artırım sebepleri sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar için de geçerli olacak. Örneğin, TCK’nın 125’inci maddesinde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu işleyenlere verilecek cezanın bir yılın altında olamayacağı hüküm altına alınıyor. Ayrıca suçun ağırlığı, sonucu, kişinin konumu, sosyal statüsü ve kastı gibi kriterlerin de ceza yaptırımında dikkate alınması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı belirtiliyor.

Sosyal medya başkanlığı kurulacak

Yalan haberi üreten ve yayanları denetleyecek bir mekanizmanın kurulması da planlanıyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) içerisinde sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek ‘Sosyal Medya Başkanlığı'nın kurulabileceği ifade ediliyor.

AKP kurmayları, BTK bünyesinde zaten İnternet Daire Başkanlığının bulunduğunu, söz konusu başkanlık içerisinde bir ‘sosyal medya’ biriminin oluşturulabileceğini aktarıyor.