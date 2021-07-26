Yeni yasada sosyal medya maddeleri: 'Dezenformasyon' yapana hapis cezası önerisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler yapılacağını belirtmişti.

Erdoğan, "Büyük Millet Meclisi'miz sosyal medya ile alakalı bir yasa geçirdi. Fakat bu yasanın devamında özellikle yalan terörü hususunda bir adım daha atılması gerekiyor. Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var. Uluslararası alanda özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor, ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor, karşılaştırmalı bir çalışma yaptık" demişti.

AKP’nin Ekim ayında Meclis gündemine getirmeyi planladığı sosyal medya çalışmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

'Sansür söz konusu değil'

Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan AKP Afyon Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Meclis gündemine gelmesi planlanan çalışmayla ilgili açıklamalar yaptı. Özkaya şunları söyledi:

"Burada bir sansür söz konusu değil. Daha önce de sosyal medya ile ilgili bir kanun çalışması yapmıştık. O zaman da aynı tartışmalar yaşandı, 'sansür' denildi fakat niyetin sansür olmadığı görüldü. Pek çok AB ülkesi Türkiye ile aynı tehdidi yaşıyor. Toplumun geniş kitlelerini baskı altına alıyor, normal hayatta suç olan sosyal medyada da suç fakat fake hesaplar nedeniyle suçla etkin mücadele yapılamıyor. Bu çözülmeli, herkesin kimliği bilinmeli. Sosyal medyada bir yalan haberi ya da terör suçunu, dezenformasyonu milyonlarca insan duyuyor.

Almanya terör ve şiddet ile ilgili 2017’de ceza kanununu değiştirdi. Almanya katalog suçları 4 başlıkta oluşturmuş. Bunlar 'terör', 'cinsel suçlar ve pornografi', 'din ve vicdan özgürlüğüne hakaret', 'yalan haber', 'dezenformasyon' ve 'mezenformasyon'. Dezenformasyon, yalanın bilerek yaygınlaştırılması, mezenformasyon ise bilmeden yaygınlaştırılması. Bizde de bu başlıkları göz önüne alarak çalışma yapılıyor. Almanya, Fransa gibi ülkeler bu konuda düzenleme yapmış. İngiltere ise üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya yasağı

Almanya’da kanunda gösterilen hukuka aykırı içerik tespit edildiğinde, içeriğin yayından kaldırılması için sosyal ağ işletmelerine 24 saat süre tanınıyor. Aksi takdirde 50 milyon avroya kadar para cezası kesiliyor. Almanya’da bulunan vatandaşların kanuna aykırı bir paylaşımı tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunmasına da hak tanınıyor. Ayrıca ‘uyar-kaldır’ şikâyet sistemi uygulanıyor. Bizim düzenlememizde de bu maddeler mutlaka olmalı. Uyar-kaldır bizim sistemimizde var fakat etkin kullanımın oluşması gerekiyor. Dezenformasyon yapanın belirli süre sosyal medya kullanması yasaklanabilir ve maddi tazminat gibi uygulamalar olabilir. Ceza hukuku düzenlenir. Özellikle kişilerin kim olduğunu bilmeli, provokasyon yapması, maskeli suç işlemesine engel olmalıyız.

5 yıla kadar hapis

Almanya dezenformasyon yapan bir sosyal medya kullanıcısına 1 yıldan 5 yıla kadar suç ibraz etti. Türkiye’nin de bu cezaları mutlaka getirmesi gerekiyor. Ceza Kanunu’nda ifade özgürlüğünü sınırlamayan, kamuya açık sosyal paylaşım ve ifade özgürlüğü alanında bilginin doğru yayılmasını sağlayan bir düzenleme için çalışma yapabiliriz."