Yargıçlar Sendikası Başkanı'nın görev yeri değişti, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'na tenzili rütbe

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hakkındaki disiplin cezası nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdiği Yargıçlar Sendikası Başkanı ve İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ı Adana Hakimi olarak atadı.

Ankara ve İstanbul başsavcıları yerini korurken, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk’ün tenzili rütbe ile Yargıtay Savcılığı'na atanması dikkat çekti.

HSK, adli ve idari yargıda yaz kararnamesini yayımladı. 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca Yargıtay’a da 40 tetkik hâkimi ve 4 Cumhuriyet savcısı atandı. Deprem bölgesine ilişkin de atamalar yapıldı ve yeni mahkemeler açıldı. Mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek.

Ayrıca 20 ilin Cumhuriyet başsavcısı da değişti. Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van Cumhuriyet başsavcılarının görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Görev yerleri değiştirilen başsavcılar arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk’e tenzili rütbe verilmesi dikkat çekti. Öztürk, Yargıtay Savcılığı’na getirilirken, yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun atandı. İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Ankara Başsavcısı Ahmet Akça yerlerinde kaldı.

Deprem bölgesindeki başsavcılar değişti

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker Manisa'ya, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ise Aydın'a başsavcı olarak görevlendirildi. Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı da Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin’e atanırken, Mardin Başsavcısı Aydın Turhan ise Isparta Cumhuriyet Başsavcısı yapıldı. Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş Uşak'a, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Van'a, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert Bingöl'e, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin Elazığ'a, Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz da Giresun'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar Muş, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu Bergama, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al Salihli, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz Konya Ereğli, Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin Şırnak, Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış da Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çelik Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirildi.

Disiplin cezasını AİHM'e taşımıştı

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan’ın da görev yerinde değişikliğe gidildi. İzmir Karşıyaka Hakimi olan Pehlivan, Adana Hakimi olarak görevlendirildi. Evrensel gazetesine 2017 yılında verdiği bir röportajdaki açıklamaları nedeniyle disiplin cezasına çarptırılan Pehlivan, konuyu AİHM'e taşımıştı. AİHM de Pehlivan’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmişti.

Kavala'nın tahliyesini isteyen hakim Ağrı'ya atandı

Gezi davasında Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde oy kullanan İstanbul Ağır Ceza Hakimi Sercan Karagöz ise heyetten alınmıştı. Karagöz şimdi de Ağrı’ya hakim olarak görevlendirildi. (ANKA)