Görülmemiş bir hızla ihraç edildi: Yargıç Ahmet Çakmak'ın ihraç 'gerekçeleri' neler?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, 6 Temmuz’da Yargıç Ahmet Çakmak’ın meslekten ihracına karar verdi. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, itiraz sürecinin devam etmesi nedeniyle de Çakmak görevden uzaklaştırıldı. Karar henüz Çakmak’a tebliğ edilmedi.

soL’un sorularını yanıtlayan Çakmak’ın avukatı ve Yargıçlar Sendikası'nın eski başkanı Mustafa Karadağ tüm süreci detaylarıyla anlattı. Karadağ, Yargıç Çakmak’ın ihracının yolunu döşeyen nedenleri "absürt" olarak nitelendiriyor. Yurtsever Hukukçular ise alınan karara ilişkin “Bu ihraç hükümetin talimatıdır” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan’ın 3. kez adaylığına itiraz dilekçesiyle tanınıyor

6 Temmuz itibarıyla Çakmak hakkında ihraç kararı verildi ve meslekten uzaklaştırıldı. Avukat Karadağ, yargı mekanizmasının hiç olmadığı kadar hızlı çalışmasına dikkat çektiği açıklamalarında ihracın kesinleşmesine yönelik atacakları tüm adımları anlatıyor ve Danıştay’a kadar bu süreci götüreceklerini de ekliyor.

Bu ihraç süreci ile soruşturmalar nasıl ve neden başladı?

Kamuoyu Yargıç Ahmet Çakmak’ı yazdığı Erdoğan’ın 3. kez adaylığına itiraz dilekçesiyle tanıyor.

Çakmak'ın 2 kez yer değiştirme cezası alması sebebiyle meslekten ihracının yolu açılıyor. Çünkü yasaya göre iki kez yer değiştirme cezası alan bir yargıç meslekten atılıyor.

'Sızdıran Çakmak değil, dosyaya sunduk araştırılmadı'

“Birisine bir mesaj veriyorlar, iktidara bağlılıklarının bir mesajı bu” diyen Karadağ, Ahmet Çakmak’ın Yargıçlar Sendikası’na üye olmasının da altını çiziyor. Karadağ'a göre, iktidara yakınlığı ile bilinen Yargıçlar Birliği Derneği’ne değil Yargıçlar Sendikası’na üye olması ve örgütlenme için de emek veren biri olmasının hedefte olmasının nedenlerinden biri.

İktidarın sendikaya hiçbir zaman iyi bakmadığını tam tersi kötü baktığını vurgulayan Karadağ, kendisi dahil 20 üyenin geçtiğimiz dönemlerde Yargıçlar Sendikası üyesi oldukları içtin sürüldüklerini ya da emekliliğe zorlandıklarını da hatırlatıyor.

“Ahmet Çakmak, sorunları dillendiren, sendika üyesi olmasını da kutsayan ve bunu da yüksek sesle ifade eden birisi. Bu adliye çevresinde rahatsızlığa sebep oluyor. Soruşturma gerekçelerinden biri 12 yaşındaki çocuk hakkında tutuklama isteyen savcının eğitime alınmasını istemesi ve bu dilekçenin sızdırılması. Biz savcının eğitime alınması talebi haberinin sızdırılmasına ilişkin savunmamızda, sızdıranın Ahmet Çakmak değil, başsavcı olduğunu da söyledik. Bunun fiziki delillerini dosyaya sunup ‘araştırın’ dedik ama ne müfettiş ne HSK araştırmadı.”

Soruşturmalara konu olan gerekçeleri absürt olarak nitelendirmek yanlış olmaz.

Karadağ “İhraç kararından çok bu tarz disiplin soruşturmalarında ihraca giden yoldaki ve önceki disiplin soruşturmaları asıl kötü olan” diyor.

Soruşturma konularının absürtlüğüne örneklerden biri görev yerinden 860 kilometre uzaktaki başka bir yere verilen geçici görevlendirmesine 24 saat içinde başlamaması. Avukat Karadağ, savunmalarında ‘kuş olsa uçamaz’ dediklerini de anlatıyor. “Rastgele bir soruşturma değil, kasıtlı yürütülen bir soruşturmadır” diyen Karadağ, 860 kilometrelik uzaklıkta verilen göreve başlamaması sebebiyle açılan soruşturmanın Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söylüyor. Bunların talimatla yapılacak işler olduğunu da ekleyen Karadağ şunları söylüyor:

“Ahmet Çakmak’a bir geçici yetki çıkarılıyor. Geçici yetki çıkarılan yerdeki komisyon, hemen ertesi gün saat 17.00’de toplanıp ‘görevine başlamamıştır’ diye bir tutanak düzenliyor. Normal zamanlarda Adalet Komisyonları bu işleri böyle aceleye getirmez. Göreve başladığı zaman başladığını bildirirler ama ‘başlamamıştır’ diye tutanak hazırlamazlar, hele ki ertesi gün. Bunlar bize birilerinin bu işi takip ettiğini, talimatla yapıldığını gösteriyor. Ahmet Çakmak, Hakimler Kurulu’na bir yazı göndererek, “Hakkımda yapılan soruşturmalar komiktir. Ben bunu AİHM’e taşıyacağım. Size 5 milyon euroluk tazminat davası açacağım. ‘HSK’nın yaptığı işler Güldür Güldür şova konu olabilecek işlerdir’ diyeceğim” diyor. Bu dilekçe sebebiyle Çakmak’a ikinci bir yer değiştirme cezası veriliyor. Benim kanaatim şu yönde; Erdoğan dilekçesinden ötürü Çakmak’a anlamlı bir ceza veremeyecekler. Çünkü öncesinde bir ihraç meselesi var. İhraç sürecini hızlandırarak selam duruyorlar iktidara. Bu, ‘Biz bu adamın üstüne özenle gidiyoruz patron, sen de bizi gör’ demektir. Sürecin anormal bir şekilde hızlı ilerlemesinin sebebi tamamen budur.”

'Tüm bu gerekçeler ve kararlar büyük bir ironi'

Çakmak'ın başsavcının kullandığı adliyenin hizmet aracının adliyenin ivedi işleri için de kullanılmasını istemesi de soruşturma konusu ediliyor. Bunun bir makam aracı olmadığını yineleyen Karadağ, başsavcının da kullandığı aracın adliye işleri için kullanılmasının istenmesinin herhangi bir şekilde soruşturmaya konu olamayacağını ekliyor.

Çakmak’ın soruşturma konularına bir başka örnek, adliyenin boş kısmına spor salonu yapılmasını istemesi. Çakmak’ın görev yaptığı yerde sosyal ilişkilerin sorunlu olması sebebiyle bir spor salonun yapılmasının istemesinin neden soruşturma konusu olduğu büyük bir soru işareti.

İşin çelişkili kısmı ise bu sebeple başka bir yere tayin edilen Çakmak’ın gittiği yeni görev yerinde aynı şekilde adliyenin boş bir bölümünde spor salonunu olarak kullanılması.

Tüm bu gerekçeleri ve kararları ‘büyük bir ironi’ olarak nitelendiren Karadağ, soruşturmanın hızına da dikkat çekmeye devam ediyor. Bayram öncesinde savunma yaptıklarını ancak bayramdan hemen sonra ihraç kararının çıktığını söyleyen Karadağ, “Bayramda bile çalışmışlar” diyor.

Yurtsever Hukukçulardan tepki: Bu ihraç hükümetin talimatıdır

Yurtsever Hukukçular adına konuşan 'saçma ve uydurma nedenler' diyerek ihraç gerekçelerini eleştiren Av. Mert Doğan ise şunları söyledi:

"Ahmet Çakmak'in ihraç nedenleri tamamen saçma ve uydurma nedenlere dayanmaktadır. Hukuksuzluğu hukuk haline getirmiş AKP hükümeti havadan, zorlama sebeplere dayanarak bir temizlik operasyonu yürütmüştür. Bu ihraç hükümetin talimatıdır. Yargının AKP lehine yorum ilkesine aykırı her sesi, savcı ve hakimler arasından temizlemeye çalışmaktadırlar. İhracın tek nedeni hukuksuzluk karşında sessiz kalmamanın cezasız kalmamasıdır."