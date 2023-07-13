RTÜK TELE1 ekranını karartıyor: Tarihler belli oldu

RTÜK, Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasının ardından TELE1’e verdiği yayın durdurma ve idari para cezasını dün kanala tebliğ etti. Buna göre TELE1, 18 Temmuz Salı günü itibarıyla 7 gün süreyle karartılacak.

RTÜK montaj videoların sosyal medyada paylaşılması sonrası TELE1 hakkında inceleme başlatmış, soruşturmanın ardından TELE1’e 7 gün süreyle ekran karartma, idari para cezası ve 4 Soru 4 Yanıt’a 5 program durdurma cezası verilmişti.

Kanala dün iletilen tebliğe göre, 7 günlük ekran karartma cezası 18 Temmuz Salı günü itibarıyla başlayacak, 25 Temmuz’da sona erecek. Öte yandan söz konusu cezanın tekrarlanması durumunda TELE1 lisansını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

RTÜK’ün verdiği cezaya itiraz edeceğini duyuran TELE1, kararla ilgili yürütmenin durdurulması için dava açacağını da bildirdi.