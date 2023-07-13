Dayanışma Meclisi: Merdan Yanardağ'ı derhal özgür bırakın!

Gazeteci Merdan Yanardağ, bir televizyon programındaki açıklamaları sonrası AKP ve İYİP'liler tarafından hedef gösterilmiş, sonrasında da hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı.

Hukuksuz tutuklamaya tepkiler sürerken, Dayanışma Meclisi de bir açıklama yayımladı ve dayanışma mesajlarını iletti. Açıklamada, "Sosyalistlerin, bu ülkenin üzerine çekirge sürüsü gibi çöken Cumhuriyet düşmanlarıyla, yürürlükteki adalet/yargı sisteminin bütün hukuksuzluklarıyla hesaplaşmadan bir yere gideceklerini sanıyorlarsa, büyük gaflet içindedirler!" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Merdan Yanardağ, sosyalist kimliği ile siyasi/tarihi olayları analitik/eleştirel aklın süzgecinden geçirerek derinlemesine ele alması bakımından Türkiye'de az bulunur bir medya gazeteciliği yapmaktadır. Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE 1'i mevcut televizyon kanalları arasında siyasi-İslamcı iktidara karşı en eleştirel ve muhalif çizgide konumlandırması da ayrıca dikkate değerdir.

Bunun egemen güçlerin de dikkatini çekmemesi düşünülemezdi. TELE 1'i susturmak için iktidarın, "medyayı kendi ekseninde hizaya sokma kurumu" olarak sistemde tuttuğu RTÜK üzerinden yaptığı baskılar durmak bilmedi. İktidar yargı sopasını da Merdan Yanardağ ve yönettiği televizyonun üzerinden hiç eksik etmedi. Her fırsatta yeni bir cezalandırma bahanesi yaratmanın peşinde oldu. Seçimleri yeniden kendi hanesine yazdıktan sonra aykırı sesleri ayıklamak için harekete geçmekte gecikmedi ve Merdan Yanardağ'ı AKP’nin kontrolündeki yargı şiddetinin yeni hedefi yaptı.

Canlı yayındayken gözaltına alınma skandalıyla başlayan hukuksuzluk süreci, acul ve temelsiz bir tutuklama kararıyla sürdürüldü. Tutuklama gerekçesi olarak "kaçma şüphesi" ileri sürülebildi. FETÖ iftiralarıyla cezaevi süreçlerinin yabancısı olmayan Merdan Yanardağ gibi sosyalist kimlikli bir gazetecinin, Türkiye'nin etkili bir televizyon kanalı sahibi ve yöneticisinin, uyduruk iddianamelerle gözünün korkutulup "kaçacağını" varsaymak, kendilerinin bile inanmalarının mümkün olmadığı bir uyduruk bahanedir. Merdan Yanardağ'ı ve sosyalistleri, dönem değiştiğinde yurtdışına kaçmak için her yolu deneyen Fethullahçı çete ve benzeri "İslamo-faşistlerle" sakın ola ki kimse karıştırmasın. Sosyalistlerin, bu ülkenin üzerine çekirge sürüsü gibi çöken Cumhuriyet düşmanlarıyla, yürürlükteki adalet/yargı sisteminin bütün hukuksuzluklarıyla hesaplaşmadan bir yere gideceklerini sanıyorlarsa, büyük gaflet içindedirler!

Son olarak da Merdağ Yanardağ hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", "suç ve suçluyu övmek" suçlarını işlediği iddasıyla 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasının talep ediliyor olması, hukuksuzlukta yeni bir tırmanmaya işaret etmektedir.

Merdan Yanardağ yalnız değildir. Asla da yalnız olmayacaktır.

Dayanışma Meclisimiz Merdan Yanardağ ile en derin dayanışma duygularını ifade ederken, aleyhine kurgulanan bu düzmece yargı sürecinin her aşamasının da yakın takipçisi olacaktır.

Bağımsız medyaya dokunmayın! Merdan Yanardağ'ı derhal özgür bırakın!"