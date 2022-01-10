Yargı kararını verdi: Atatürk Orman Çiftliği'ne askeri alan yapılamaz

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin mahkemeye taşıdığı Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ilişkin yargıdan önemli bir karar geldi.

Yargı, Atatürk Orman Çiftliği’nin askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına ilişkin plan değişikliğine 2 kez yürütmeyi durdurma verdi, itiraz edilince itirazı reddetti. Yapılaşma ısrarını dördüncü kez iptal etti.

Atatürk Orman Çiftliği alanları kamusal alandır halka kapatılamaz

Konuya ilişkin açıklamaya yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Halka emanet edilen Atatürk Orman Çiftliği alanları, kamusal alandır, halka kapalı olamaz. Yargı, Birinci derece Doğal SİT alanı AOÇ’de yapılaşmada ısrar eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’na gereken cevabı bir kez daha vermiştir. İptal kararı haklılığımızın son tescilidir ve yargı telafisi imkansız zararlar yaşanmadan söz konusu dava konusuna ilişkin işlemleri iptal etmiştir. Bakanlıklar AOÇ alanlarında yapılaşma ısrarından vazgeçmelidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bilim ve teknikten aldığımız güçle, AOÇ alanlarını korumak için mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Alanın çok büyük bir kısmı tarihi sit statüsüne sahip

'Alanın çok büyük bir kısmı tarihi sit statüsüne sahip" diyen Candan şöyle devam etti:

“Ankara 4. İdare Mahkemesi, iptal gerekçesinde alanın Atatürk Orman Çiftliği alanı olduğuna dikkat çekmiştir. İptal gerekçesinde yer alan ‘Tarihi sit alanlarında zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapıları dışında hiçbir insani ve fiziki uygulamada bulunulamayacağı son alınan ilke kararı ile ortaya konulduğundan, çok büyük bir kısmı tarihi sit statüsüne sahip planlama alanının zorunlu altyapı uygulamaları kapsamında değerlendirilmeyecek E:0.50 yapılaşma koşulu ile ‘Askeri Alan’ olarak planlanmasına yönelik dava konusu planlama kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır’ ifadeleri ile alanın tarihi SİT özelliğine ve biricikliğine de dikkat çekilmiştir.”



