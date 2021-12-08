Atatürk Orman Çiftliği'ni yapılaşmaya açan bir plan değişikliği daha iptal edildi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin mahkemeye taşıdığı Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ilişkin yargıdan önemli bir karar daha geldi. Yenimahalle’de Atatürk Orman Çiftliği Macun Mahallesi'ne yönelik plan değişikliği iptal edildi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce davanın reddi yönünde verilen kararı istinafa taşımıştı. Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de, söz konusu plan değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.05.2018 tarih ve 837 sayılı kararına dair dava konusu işlemi iptal etti.
Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “300'ü aşkın hukuksal sürecimizin olduğu Atatürk Orman Çiftliği alanlarında haklılığımız bir kez daha yargı tarafından tescillendi. Tapulama 61 ve 69 parsele açtığımız davada Bölge İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Atatürk’ün emaneti mücadelemiz devam ediyor” dedi.
Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan şu ifadelere dikkat çekti: