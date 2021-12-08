Atatürk Orman Çiftliği'ni yapılaşmaya açan bir plan değişikliği daha iptal edildi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin mahkemeye taşıdığı Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ilişkin yargıdan önemli bir karar daha geldi. Yenimahalle’de Atatürk Orman Çiftliği Macun Mahallesi'ne yönelik plan değişikliği iptal edildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce davanın reddi yönünde verilen kararı istinafa taşımıştı. Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de, söz konusu plan değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.05.2018 tarih ve 837 sayılı kararına dair dava konusu işlemi iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “300'ü aşkın hukuksal sürecimizin olduğu Atatürk Orman Çiftliği alanlarında haklılığımız bir kez daha yargı tarafından tescillendi. Tapulama 61 ve 69 parsele açtığımız davada Bölge İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Atatürk’ün emaneti mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan şu ifadelere dikkat çekti:

"Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesinde tapulama 61 ve 69 parsel numaralı taşınmazlarla ihtilaflı alanlara yönelik olarak hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 837 sayılı kararıyla onaylanan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına aykırı olmadığı, bununla birlikte Atatürk Orman Çiftliği 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı sınırları içerisindeki ve dışındaki alanlarda planlama statülerinin farklı olduğu, sit sınırları içerisinde koruma planları ve koruma mevzuatı geçerli iken dışındaki (dışına çıkarılan) alanlarda ise Batıkent imar planları ve imar mevzuatının geçerli olduğu, dolayısıyla sit sınırları dışına çıkarılan alanlarda Batıkent 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmadan uygulama imar planı değişikliği yapılmasının planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu, imar planı değişikliklerinin kısmen teknik ve nesnel bir gerekçeye dayandığı ve kısmen kamu yararının zorunlu kıldığı bir durumdan (sınır uyumsuzluklarından) kaynaklandığı, plan değişikliğinin imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt çalışması yapılmadan hazırlandığı, plan değişikliklerinde uygulamaya yönelik olarak oluşturulması gereken ve yönetmelikte tanımlanan hususların plan değişikliğinde yer almadığı, bu plan değişikliğinin eksik ve kusurlu olduğu, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesinde tapulama 61 ve 69 parsel numaralı taşınmazlar ile ihtilaflı alanlara yönelik olarak hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 837 sayılı kararı ile onaylanan 1/10.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun değildir."