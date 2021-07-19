Atatürk Orman Çiftliği alanında yol yapımı yargıya taşınıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) talanına bir yol daha açacak 3257 ada 5 parseldeki Ankara İli Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi "Etiler-İstasyon Caddesi Bağlantı Yoluna İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı" değişikliğine tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Daha bir ay önce mahkeme açtığımız davada Atatürk Orman Çiftliği’nin 25 hektarlık bölümünde, 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı sınırlarındaki alanın Özel Kuvvetler Komutanlığı için askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına izin vermedi. Yargı daha önce bilirkişi raporuyla AOÇ alanın askeri alan olmasına, AOÇ’nin bir metrekaresinin bile betonlaşmasına izin vermezken, şimdi de aynı alanda yol yapımı ile Atatürk Orman Çiftliği alanlarını parçalamaya, Ankara Çayı’nı 50 metrelik yollarla asfalta boğmaya çalışıyorlar. Yargıya taşıyacağız. Atatürk Orman Çiftliği Atatürk’ün bize emanetidir, yol geçen hanı değildir” dedi.

'Kurumlar elbirliği ile yol geçirilmesine onay vermiş'

"Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Gökçek dönemi planlama süreçleri, hız kesmeden devam ediyor. Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun olarak 1.Derece doğal ve tarihi SİT alanlarını korumak yerine, plan raporunda gördüğümüz üzere, kurumlar 50 metrelik yol ile Atatürk Orman Çiftliği alanlarının parçalanmasına el birliği ile onay vermişler" diyen Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Belediyesi, Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Ankara Valiliği, TCDD elbirliği ile Atatürk’ün emanetine yol yapımına uygun görüş vermişlerdir.

Burada şaşırtıcı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki dönem belediye başkanlıkları ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 01.01.2020 gün ve E.40 sayılı yazısı ile 'Başkanlığınız tarafından yürütülen 1/10000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmalarına esas olmak üzere kurum görüşü istenmekte olup söz konusu plan ile ilgili olumsuz bir hususa rastlanmamıştır’ denilmektedir. Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti için kurumların bu ortak mutabakatı çok manidardır. Tarihe not düşüyoruz."