‘Yaratılış teorisi’ biyoloji dersine eklenmişti: ‘Adnan Oktar’ın yokluğunu aratmıyor’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında biyoloji dersinin merkezine “yaratılış teorisini” alacak. Olay, AKP’nin “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesiyle vites yükselttiği gericilik hamlesinin son zinciri olarak yorumlanırken, pek çok ilerici kurum ve kişiden tepki çekti.

Solcu Liseliler, X hesabından yaptığı “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adnan Oktar’ın yokluğunu aratmıyor!” başlıklı bir açıklamayla konuya tepki gösterdi.

Son ayların tartışmalı uygulaması MESEM’e de değinilen açıklamada Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için “ÇEDES’le okulları tarikatlara, MESEM’le liselilerin emeğini patronlara pazarladığı yolda müfredattaki evrime dair son kırıntıları da hiç unutmamış!” denildi.

Din istismarcılarına karşı komünistlerin evrimi savunmaya devam edeceği söylenen açıklamanın tamamı şöyle:

“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adnan Oktar'ın yokluğunu aratmıyor!

Bakan Tekin göreve gelir gelmez ‘yerli ve milli’ müfredat hazırlıklarına girişmişti. ÇEDES'le okulları tarikatlara, MESEM'le liselilerin emeğini patronlara pazarladığı yolda müfredattaki evrime dair son kırıntıları da hiç unutmamış!

Biyoloji dersinin merkezinde ‘yaratılış teorisinin’ olacağı söyleniyor. Evrim teorisi de ‘doğruluğu ispatlanmamış teori’ olarak sınıflandırılıyor.

Özetle, Yusuf Tekin yönetimindeki MEB laik eğitime yönelik saldırılarda yeni bir sayfayı açıyor. Okullarda bilimden uzak müfredatla din istismarcısı tarikatların safsatalarını öğretmek istiyorlar.

Evrim, laik eğitim ve aydınlanma demektir. MEB’in bilim düşmanlığının karşısında komünistler evrimi savunacak.

Din istismarcısı tarikatların karşısında Çağdaş Eğitim Projesi yükselmeye devam edecek.”