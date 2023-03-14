Yaptırımlar kaldırıldı, Moskova'dan onay çıktı: Tahıl koridorunda süre bir kez daha uzatıldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, önümüzdeki günlerde sona erecek olan tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle uzatıldığını söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Gruşko, "Dışişleri Bakan Yardımcımız Sergey Verşinin, dün anlaşmanın fiilen uzatıldığını, 60 gün uzatılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Anlaşmanın ikinci kısmı dahilinde verilen, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara tedarikine yönelik doğrudan ve dolaylı yaptırımların kaldırılmasını öngören tüm vaatlerin yerine getirilmesi şartının yer aldığı paket anlaşma niteliği teyit edildi" dedi.

Anlaşma daha önce Kasım ayında 120 gün süreyle uzatılmıştı. Geçen yıl Temmuz ayında Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğuyla imzalanan Karadeniz tahıl anlaşması Ukrayna limanlarından yeniden tahıl ihracatı yapılmasına olanak sağlamıştı.