Yaptığı binalar yıkılan AKP'li Kaya kamudan 189 ihale almış

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep Nurdağı’nda yaptığı birçok bina yıkılan ve ardından tutuklanan Nurdağı Belediyesi AKP’li Meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi Yunus Kaya’nın şirketinin birçok kamu kurumundan milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı. Kaya’nın şirketleri 2011 yılından 2022 yılına kadar kamudan 189 ihale aldı.

Kaya’nın CCK Taşımacılık şirketi Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi birçok kurumun taşımacılık işini aldı. Depremde yaptığı birçok konut yıkılan Kaya’nın şirketi öğrencileri yıllarca taşıdı. Kaya’nın aldığı taşımacılık ihaleleri arasında Sağlık Bakanlığı’nın 8 aylık sürücülü ve sürücüsüz Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlık Başkanlığı, 112 Komuta, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Suriye Görev Gücü Başkanlığı, Suriye Bölgesi, Elbab ve Cerablus hastanelerine taşımacılık işi de bulunuyor. Kaya’nın taşımacılık şirketi 1 Mayıs 2021’den 31 Aralık 2021’e kadar Suriye- Türkiye arasında taşımacılık işi yaptı.

Kaya, 1 Şubat 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihine kadar ise yine Suriye bölgesinde 3 ay süreyle afet, salgın hastalık gibi durumlarda acil olarak düzenlenen pazarlık usulü ile 1,7 milyon liraya taşımacılık işi aldı ve bu iş de Sağlık Bakanlığı’na aitti. Kaya’nın Sağlık Bakanlığı’dan aldığı Türkiye ve Suriye’deki taşımacılık işi ihalelerinden en sonu 2022 yılındaydı. Kaya’nın şirketi yıl boyunca 6,3 milyon liraya Suriye dahil olmak üzere Bakanlığın taşıma hizmetini verdi.

Nurdağı Devlet Hastanesi’nin 2012 yılındaki ihalesini de alan Kaya’nın şirketi, 41 bin 700 liraya 60 ton kaloriferlik karpuz kömürü, 5 ton meşe odunu ve 2,5 ton tahta kırığını hastaneye verdi.

Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi olan Yunus Kaya, belediyenin imar komisyonunda görevliydi. Müteahhit Yunus Kaya nedeniyle AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay arasında tartışma çıkmıştı. MHP'li Sermet Atay, Nurdağı'nda yıkılan binalarla ilgili olarak yaptığı paylaşımda isim vermeden Şamil Tayyar'ı işaret ederek, “Her olayı takip edip, tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi, Nurdağı'nda en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma zaten emniyet, adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum" paylaşımında bulunmuştu.

Atay için çeşitli yasadışı bağlantı iddialarında bulunan Tayyar ise MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın müteahhit Yunus Kaya'nın hamisi olduğunu öne sürmüştü.(ANKA)