İstifa eden Vali 'Adıyaman Depremi' isimli 'şiir' yazdı: 'Payımıza düştü haysiyet avı'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da dertlerini anlatmaya çalışan depremzedelere gülerek karşılık veren ve sağlık sorunlarını gerekçe gösteren görevinden istifa eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 'Adıyaman Depremi' isimli 'şiir' yazdı.

Sekiz dörtlükten oluşan 'şiir' içinde yer alan "Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı, Payımıza düştü haysiyet avı, Dört bucağı gezdi iftira devi, Arkasını dönüp gitti şahitler" dörtlüğü dikkat çekti.

Çuhadar'ın 'Adıyaman Depremi' isimli 'şiiri' şöyle:

"Kara gece saat dört onyediydi



Bu vuran suskun arzın hiddetiydi



Ölüm yakın belli hüküm katiydi



Karanlıkta solup gitti ağıtlar

Bu uğultu dünyaya ait değil



Sanki Sur’a üflemişti İsrafil



Göçüklerden can derledi Azrail



Nur gölünde yüzüp gitti şehitler

Babalar ev halkına etten duvardı



Analar kundakta yavrusun sardı



Sıcak evler o an birer mezardı



Kam almadan göçüp gitti yiğitler

Viran oldu Adıyaman depremde



Taze güller soldu arka bahçemde



Yanardağlar lav püskürttü çevremde



Enkazlarla göçüp gitti ahitler

Zelzelede saat durdu meydanda



Zaman dondu o an Adıyaman’da



Feryat figan arşa çıktı her yanda



Yürekleri delip gitti beyitler

Yıkanmadan uğurlandı mevtalar



Olanlara kifayetsiz güfteler



Çaresizce aktı günler haftalar



Yazılmadan uçup gitti kağıtlar

Zaman doldu fayları kırdı toprak



Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak



İdrak eyle dünya kısa bir durak



Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler

Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı



Payımıza düştü haysiyet avı



Dört bucağı gezdi iftira devi



Arkasını dönüp gitti şahitler."