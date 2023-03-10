Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

6 Şubat tarihli depremlerde en çok etkilenen iller arasında olan Adıyaman'ın valisi Mahmut Çuhadar, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çuhadar, istifa nedeninin gerekçesi olarak "yaşadığı sağlık sorunlarını" gösterdi.

Çuhadar'ın Adıyaman Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklama şöyle:

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."