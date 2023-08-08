Yapım hızı ihale hızına yetişmedi: Depremzedeler bu kış da çadırda 

Şubat'ta yaşanan ve 11 kenti etkileyen depremlerden sonra hızla gerçekleştirilen 147 deprem konutu, iş yeri ve altyapı ihalesinin inşaat süreçlerinde aynı hız görülmüyor.

6 ve 11 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Depremlerden sonra yapılan incelemelerde yaklaşık 850 bin acil yıkılacak, hasarlı ve yıkık bina tespit edildi.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, bölgenin iklim koşulları dolayısıyla zorlu barınma koşulları ile başa çıkmaya çalışan yöre halkı, bir an önce afet konutlarının tamamlanmasını bekliyor. Ancak projelerin hayata geçirilme hızı ihalelerin hızına yaklaşamadı. Büyük çoğunluğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, bir bölümü de Emlak Konut tarafından yapılacak 147 projeden yapımına başlananların gerçekleşme oranları yüzde 10 bile olmadı. Sınırlı sayıda projenin gerçekleşme oranı yüzde 30’a ulaştı. 50’den fazla projenin ilerleme oranı ile ilgili olarak ise bilgi verilmedi.

Depremzedeler bu kış da çadırda

TOKİ’nin bazı afet konutlarının ihale tarihleri ve gerçekleşme oranlarına ilişkin verileri şöyle: