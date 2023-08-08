Emekli olan EYT’lilerin yarısı çalışmaya devam ediyor

Mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı. Uzun yıllar boyunca pirim ödeyen fakat yaşı emekli olmaya yetmeyen milyonlarca çalışan, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin hayata geçmesiyle, yaklaşık 1,9 milyon kişi mart sonrası emeklilik başvurusu yaptı. Bunların yüzde 46'sı, yani 792 bin emekli ise işine devam etti.

Bloomberg'in haberine göre 792 bin kişinin eklenmesiyle, şubat sonunda 920 bin olan sosyal güvenlik destek primiyle çalışan sayısı mayıs sonu itibariyle 1 milyon 712 bine yükseldi.

Mayıs sonu itibariyle destek primiyle çalışmaya devam eden 1,7 milyon kişinin yüzde 88'ini erkekler, yüzde 12'sini kadınlar oluşturuyor.

EYT kapsamında önümüzdeki 3 yıl içerisinde emekli olacakların sayısının ise yaklaşık 5 milyon kişi olduğu biliniyor. Yani 5 bin 950 prim gününü tamamlama şartını yerine getirerek emekli olacak yaklaşık 3 milyon kişi daha sırada bekliyor.