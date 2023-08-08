Halk yoksullaşırken şirketler kârlarını katlıyor: Enerjisa'nın net kârı yüzde 100 arttı

Emekçiler açlık sınırındaki ücretlerle hayat pahalılığı ile boğuşup yüksek faturaları ödemeye çalışırken, şirketler bir bir artan kârlarını açıklıyor.

İkinci çeyrek finansallarını açıklayan şirketlerden biri de Sabancı'nın elektrik dağıtım şirketi Enerjisa oldu.

Buna göre Enerjisa'nın net kârı ikinci çeyrekte piyasa beklentisini aşarak 1,98 milyar TL oldu. Şirketin ilk yarıda net kârı ise yıllık bazda yüzde 100 artışla 2,35 milyar TL oldu.

BloombergHT'den Ebru Usta'nın haberine göre 2022’nin ilk yarısında gelirlerini yıllık yüzde 49 artırarak 9,94 milyar TL faaliyet geliri elde eden Enerjisa’nın faiz ve vergi sonrası serbest nakit akışı ise ilk yarıda önemli bir iyileşme kaydetti. İlk yarıda serbest nakit akışı 2,17 milyar TL’ye yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında 14,8 milyar TL olan toplam borç seviyesi bu yılın ilk yarısında 17,9 milyar TL oldu. Bu tutarın 9,9 milyar TL’si banka kredilerinden; 8,0 milyar TL’si tahvillerden oluşuyor. Net finansal borçların son 12 aylık faaliyet gelirlerine oranı 0,6 seviyesine geriledi.

Enerjisa’nın 2023 yıl sonu faaliyet gelirleri hedefi 20-24 milyar TL olarak korunurken 2023 net kâr için 4,5-6,0 milyar TL olarak belirlenen tahmin 5,0–6,0 milyar TL olarak güncellendi. 2023 yılı için düzenlemeye tabi varlık tabanı hedefi 30 –35 milyar TL ve toplam yatırım tutarı 11-15 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Depremden etkilenmedi

Şirket depremin mali tablolar üzerindeki etkileriyle ilgili de bir açıklama yaptı. Deprem etkilerinin mali tablo ve varlıklar üzerinde sınırlı etkiye sahip olduğu belirtilirken düzenlemeye tabi varlık tabanı ve ilgili yatırım getirilerinin depremden etkilenmediği ifade edildi.

Deprem bölgesindeki şebekelerin maksimum düzenleyici sigorta tutarı kadar sigorta kapsamında olduğu, bu nedenle yönetmelik, şebekelerin aldığı tüm maddi hasarı kapsadığı, EPDK’nın 27 Temmuz 2023 tarihli kararı uyarınca, Toroslar Bölgesi’ndeki bütün deprem giderlerinin tazmin edileceği, şebeke restorasyon ve onarımına ilişkin faaliyet giderleri ve diğer depreme ilişkin giderlerin kontrol edilemeyen faaliyet gideri olarak sınıflandırılacağı ve düzenlemeye tabi gelirlerle ilişkilendirileceği belirtildi.

Eksik sayaç okumalarından etkilenen kayıp kaçak verimliliği için gerçekleşmeyle örtüşen yeni bir 2023 kayıp kaçak oranı hedefi konulacağı, giderlerin ilgili gelirlere eşlenmesiyle 2023 ilk yarı finansallarının bahsi geçen değişikliklerin çoğunu yansıtmakta olduğu belirtilirken kayıp kaçak hedeflerinin bir sonraki çeyrekte güncellenmesinin beklendiği ifade edildi.

Deprem kapsamında yapılan 98 milyon TL’lik "insani yardımın", tek seferlik gider olarak kaydedilmiş olduğu ve bu dönemki net kâr altında düzeltildiği ifade edildi.