Erdoğan Akbelen direnişini hedef aldı, emekçinin geçim derdine 'küçük endişeler' dedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesinde Limak ve IC İçtaş ortaklığındaki YK Enerji'nin santrali için maden sahasını genişletmek üzere Akbelen Ormanı'nda binlerce ağacın kesilmesine karşı direnenleri hedef aldı.

Enflasyonu tek haneye indireceklerini ileri süren ancak bir tarih vermeyen Erdoğan, açlık sınırı altında ücretlerle geçinmeye çalışan emekçi ve emeklilere seslenerek "Bu kritik dönemde yapmamız gereken şey evlatlarımızın geleceğini küçük endişelerin önüne koymaktadır" ifadesini kullandı.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, Akbelen'de şirketin ağaç katliamına direnen halkı "çevreci görünümlü marjinaller" diye niteledi. Erdoğan "Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Maşaları ve sahiplerini baş başa bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3,5 saat süren bakanlarla toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Kocaeli'deki patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

- Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.

- Ne zaman atağa kalksak hemen kardeşliğimize ve birliğimize saldırıldığını görüyoruz. Son 10 yıldır aynı tuzakları yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm olayları hezimete uğrattık.

'Çevreci görünümlü marjinallerle ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz'

- (Akbelen Ormanı direnişi) Her ne kadar birileri aynı senaryoları farklı kılıflarla sürekli ve ısrarlı bir şekilde yeniden sahnelemeye çalışsa da artık kimse bu oyuna gelmiyor. Bunun son örneklerinden biri, ülkemizin en önemli elektrik üretim tesislerinden olan Kemerköy Termik Santrali'nin yeni kömür üretim sahasıyla ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse üçte ikisini üreten bu santral, ülkemiz ekonomisine yıllık 1 milyar dolar civarında katkı sağlıyor

- Santralimizin kaynağını azalttığı için kömürle faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretiminin artırılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adına provokatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır.

- Kendilerine destek vermeye giden muhalefet temsilcilerine bile en ağır hakaretleri etmekten çekinmeyen eylemci profili, amacın üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır. Kömür çıkartılacak alanda kesilecek ağaçların katbekat fazlası, üzeri kapatılan sahalara ve diğer alanlara dikilerek, ülkemizin orman varlığı artışına katkı sağlandığı, ilgili kurumlar tarafından defalarca açıklanmıştır.

- Biz çevreci görünümlü marjinallerle ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz. Muğla onların (CHP'nin) yönetiminde. Soruyorum, acaba bugüne kadar ne kadar zeytin ağacı diktiniz? Çıkın açıklayın. Ama biz AK Parti iktidarı olarak milyarları aşan ağaç dikimi yaptık.

Muhalefeti hedef aldı

- Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek, fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Hiçbir program ortaya koymadan sadece insanlarımızın dertlerini istismar ederek, rüyalara dalanlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet sandıkta tescil eden iradeyi kabul etmiyor. Her gün yeni bir aday çıkıyor. Vergi uzmanı oldukları için matematiği çok iyi olduğu için 39 tane vekili o yavrucaklara verdikleri için eyvah yalnız kaldık diyorlar.

- Türkiye'nin en büyük talihsizliği, iş bilmez muhalefete sahip olmasıdır. Biz bugünkü sorunlara çözecek yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek projeler için koşuştururken, kendi siyasi hırslarını düşünenler unutulmayacaktır.

'Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz'

- Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz. Pazarda, sokaktaki serzenişleri çok yakından izliyoruz. İleride bugünleri Türkiye Yüzyılı'na giderken aştığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız. Biz milletimizin takdirine olduğu kadar tenkitlerine de açığız.

- Ülkemize tarihimizin en büyük kalkınma hamlesini yaşattık. Yatırıma ve istihdama önem vererek Türkiye'yi her yıl yüzde 5 büyüttük. Bütün bunları 66 milyondan 86 milyona çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik.

- Vatandaşlarımızın tamamına, tarımdan sanayiye, refahlarını yükseltecek bir ortam kurduk. Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık.

'6 buçuk milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz'

- Yaklaşık 11 milyon yeni konut yaparak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağladık. Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6 buçuk milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunların bir buçuk milyonu ise İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gerekilen konutlardır. İnşallah 15 Ağustos'a kadar çadırlarda kalan vatandaşlarımızın hepsini konteynırlara taşıyacağız. Yerinde dönüşüm projesi memnuniyetle karşılanmıştır. Yerinde Dönüşüm Projemize kısa sürede yapılan başvuru 160 bini aşmıştır.

'Küçük endişeler'

- (Enflasyon açıklaması) Mesela, son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Bu ortalama rakamın 1970'lerde yüzde 34, 1980'lerde yüzde 44, 1990'larda yüzde 74 seviyelerinde olduğunu unutmamalıyız. Yani biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk.

- İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. Dikkat edilirse, bu süreçte asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Bunlardan biri istihdamdır, diğeri büyümedir. Girdiğimiz tüm imtihanların üstesinden bu iki lokomotifin istimini asla kesmememiz sayesinde geldiğimize inanıyoruz. Türkiye Yüzyılını da işte bu anlayış üzerinde inşa ediyoruz.

- Sabit ve dar gelirli herkese sesleniyorum. Öğrencisinden ev hanıma sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin hayatlarında da inişler çıkışlar olabilir. Hem küresel olayların hem Türkiye'nin içindeki sorunlar gelip geçicidir. Türkiye geçmişteki dönemlere göre çok iyi durumdadır. Bu kritik dönemde yapmamız gereken şey evlatlarımızın geleceğini küçük endişelerin önüne koymaktadır.

Başörtüsü ve Anayasa

- Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

- Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz.

'İhracatçılarımızı tebrik ediyorum'

- Türkiye'nin yıldızının parladığı alanların başında savunma sanayi gelmektedir. Son derece başarılı geçen İDEF'in katkısıyla 6 milyar dolarlık ihracat hedefinin karşılanacağına inanıyorum.

- Geçen hafta açıklanan iki önemli veri Türkiye'nin doğru yolda olduğunu teyit eder niteliktedir. Temmuz ayında en yüksek ihracat değerine ulaştık. Temmuz ayında 12 aylık ihracatımız 253 milyar 280 milyon doları buldu. Türkiye için çalışan ve üreten ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Turizm sektörümüzden de gerçekten mutlu haberler alıyorlar. Türkiye'ye yıl başından bu yana 22 milyonu aşkın turist geldi. Gecelik ortalama harcama 67 dolardan 100 dolara yükseldi.

- İhracat ve turizmle birlikte sporda da ülkemizin başarı grafiği giderek yükseliyor. Sporcularımız 3 bin 883 madalya kazandı. Mete Gazoz'un başarısı ise bizi dünyada gururlandırmıştır.

- (Fındık alım fiyatları) Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir."