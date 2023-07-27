Bugün İBB önünde ulaşım zammına karşı bir eylem yapan Türkiye Komünist Partisi, "İstanbul'da asgari ücret alan bir emekçi eğer içeride konuşulan zam oranı kabul edilirse, maaşının yüzde 10'unu ulaşıma verecek. Bu hak mı? Bu düpedüz soygundur" açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu toplantı zam kararı alınamadan sonlanırken, TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, gelişmeyi ve önümüzdeki süreci soL'a değerlendirdi.

"Yapılacak zam oranında bir anlaşma sağlanamadığı haber sitelerince duyuruldu. İBB'nin teklifine iktidar yanlısı taraflar hayır dediler. Fakat biliyoruz ki bu engelleme zam oranlarına karşı yapılmış bir şey değil. Onların koltuk kavgaları ve çıkar çatışmaları devam ederken halkın çıkarları hiçe sayılıyor" diyen İnam, "Bugün yaptığımız eylemde de dile getirdik; ulaşım temel haklarımızdan birisidir. Ulaşım ücretlerinin şirketlerin kâr-zarar oranlarıyla hesaplanması bugün yaşanan karanlık ekonomik tablonun emekçilerin sırtına yüklenmesidir. Ve bu konuda iktidar ve muhalefet fikir ayrılığına düşmüyor" ifadesini kullandı.

Son seçimlerde hep birlikte krize karşı sandığı göstermekten geri durmayanların şimdi "elimizden bir şey gelmiyor, maliyetler arttı, tasarruf edin, dişinizi sıkın" dediklerini vurgulayan İnam, "Söyledikleri yalanlar ortaya çıktı, çıkmaya da devam edecek. Yaşadığımız bu günler açık olarak gösteriyor ki; halkımızın mücadeleden başka yolu yok. Biz bu yoksulluğa mahkum olmadığımızı biliyoruz, yapılan hiçbir zamma sessiz kalmayacağız, ellerinizi yakamızdan çekin" diye konuştu.