İstanbul'da ulaşıma yüzde 57 zam önerisi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine zam yapmak üzerine yapılan toplantıda zam kararı çıkmadı.

Halktv'nin haberine göre, karar, alt komisyona gönderildi. Zam kararı yeniden görüşülecek.

Kim, ne teklif etti?

Toplantıda, İBB yönetimi, enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,75, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, yüzde 40, İstanbul Taksi Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etti.