TKP'den İstanbul'da ulaşım zammı öncesi eylem: 'Ulaşım hakkı kâr-zarar konusu değildir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifi için toplandı.

Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde başlayan toplantı Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü tarafından protesto edildi.

Tesis önünde 'Ulaşım Haktır, Zamlara Karşı Ayağa Kalk!' pankartının açıldığı eylemde emekçiler için temel hak olan ulaşımın kâr-zarar konusu olamayacağı vurgulandı. İstanbullu emekçiler ücretsiz ulaşım hakkı için TKP saflarında örgütlenmeye çağrıldı.

İBB'nin toplu ulaşıma zam talebine karşı eylemdeydik.



Tüm emekçiler için temel hak olan ulaşım kâr-zarar konusu değildir. İstanbullu emekçileri ücretsiz ulaşım hakkı için TKP saflarında örgütlenmeye, ayağa kalkmaya çağırıyoruz.https://t.co/k58BqyyVsP pic.twitter.com/8D6izCbg5Y — TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) July 27, 2023

'Emekçiler İstanbul'u sırtında taşıyor, onlar da emekçileri ücretsiz taşımak zorunda'

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam toplantının gerçekleştiği tesisin önünde bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da asgari ücret alan bir emekçi eğer içeride konuşulan zam oranı kabul edilirse, maaşının yüzde 10'unu ulaşıma verecek. Bu hak mı? Bu düpedüz soygundur. Biz TKP olarak bu soygunun karşısında dimdik ayakta duracağız. İstanbullu emekçiler İstanbul'u sırtında taşıyor, içerde zam oranını konuşanlar da duysun: Onlar da İstanbullu emekçileri ücretsiz şekilde taşımak zorundalar. Bu kenti de ülkeyi de cehenneme çevirdiler. Biz diyoruz ki başka bir düzen mümkün. Belediyelerin şirketleşmediği, devletin halkın ihtiyaçlarına uygun devletçi, planlı, eşitlikçi politikalarla yol alması mümkün. Bunun için TKP mücadelesini büyütecek. Bu cehennemi yıkacağız, hakettiğimiz güzel ülkeyi kuracağız. Hırsızlardan hesap soracağız, hayatımızı çalanların da yakasına yapışacağız. Bu toplantıyı yaparken bunu unutmasınlar."