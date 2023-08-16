Yapı Merkezi oyalamaya devam ediyor: 7 aydır ödeme alamayan işçiler grevde!

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler 5 Ağustos’tan bu yana sadece 1000 dolarlık ödeme aldıklarını ve eyleme devam ettiklerini belirtti. İşçiler bu süre içerisinde ise muhatap bulamadıklarını ve bu nedenle Türkiye’deki arkadaşlarının bugün (15 Ağustos) itibariyle şirketin önünde eyleme başladıklarını söyledi. Öte yandan işçiler bugün yani grevlerinin 11. gününde Yapı Merkezi adlı şirketin önünde eyleme başladı.

Bir patron yalanı: ‘Biz size döneceğiz’

İşçiler adına Yapı Merkezi’ni arayan Patronların Ensesindeyiz Ağı Avukatı ise şaşırtmayan bir cevapla karşılaştı. Telefonu açan yetkili “biz size döneceğiz” diyerek işçileri oyalamaya devam etti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Avukatı görüşmeyi şöyle aktardı; “Önce operatörden beni bir yetkiliye bağlamasını istedim sonra beni bağladıkları kişiden ise yaşanan duruma dair açıklama istedim ancak telefonun diğer tarafındaki kişi oldukça laubali şekilde kendisinin yetkili olmadığını ve talebimi ileteceklerini tarafıma dönüş yapılacağını söyledi. Sorduğum sorunun net olduğu ve binlerce ailenim yaşamını ilgilendirdiğini söylediğimde ise tekrar ‘bilgi vermeye yetkim yok, size dönüş yapacağız’ dedi. Daha sonra ise tahmin edersiniz ki dönüş yapan olmadı. Anlıyoruz ki Yapı Merkezi’ndeki yetkililerin telefona bile çıkmaya yüzleri yok.”