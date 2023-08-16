Muğla'da ulaşıma yüzde 51 zam: ‘Bu soyguna seyirci kalmayacağız, çözüm devletleştirme’

Özelleştirmelerin sonucu olarak artan akaryakıt fiyatlarını fırsat bilen yerel yönetimler, bunun yükünü emekçilere yıkmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ulaşıma yapılan zamlara Muğla da eklendi.

15 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere toplu taşımaya yüzde 51 zam yapılmasının ardından TKP Muğla İl Örgütü bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada zamların, özelleştirmelerin doğal bir sonucu olduğu vurgulanırken ücretsiz ulaşımın bir insan hakkı olduğu ve devletleştirme politikalarıyla mümkün olduğu vurgulandı.

‘Bu soyguna seyirci kalmayacağız, çözüm devletleştirme’

TKP Muğla İl Örgütü tarafından yapılan açıklamanın tam metni:

"Daha Mart 2023 de ulaşıma %41 zam yapılmışken, UKOME kararıyla 15 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere ulaşıma % 51 oranında yeni bir zam yapılması ile Muğla bir kez daha “toplu ulaşımda en pahalı kent” ünvanını almış oldu. İl merkezinde bile artık öğrenciler 9.90 TL, emekçiler 18,40 TL ödediklerinde toplu ulaşımdan yararlanabilecekler. Muğla merkezden Bodrum’a, Milas’a, Marmaris’e, Fethiye’ye gidebilmek artık %51 daha pahalı olacak.

Zamlara gerekçe olarak akaryakıt fiyatlarının yükselmesini gösteriyorlar.

Ulaşım zamlarının halka açıklanmayan nedeni, devlet kontrolünde olması gereken petrol rafineri ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmiş olmasıdır. Türkiye’nin en büyük beş şirketinden dördü, ulaşım zamlarına neden olan akaryakıt şirketleridir. Bu şirketlerin tamamı özel şirkettir. Osman Gürün yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu zamlar, TÜPRAŞ ve OPET üzerinden Koç ailesinin, STAR RAFİNERİ üzerinden Azeri SOCAR şirketinin, PETROL OFİSİ üzerinden Hollandalı Vitol Grup isimli petrol tekelinin kasalarını emekçilerin sırtından doldurmaya yarayacaktır.

Kamu hizmeti görmesi gereken belediyelerin piyasacı bir mantıkla yönetilmesinin, ücretsiz olması gereken hizmetlerin şirketleşme ve taşeronlaştırma yoluyla kâr amaçlı bir faaliyete dönüştürülmesinin sonuçlarından biri de emekçilerin sırtına yüklenen bu zamlardır. Piyasacı bir mantığın hakim olduğu belediyeleri kimin yönettiğinin hiçbir önemi yok; AKP, CHP veya herhangi bir düzen partisi hepsinin aklına önce ekonomik yükü emekçilere yıkmak geliyor.

Sağlık gibi, eğitim gibi, barınma gibi ulaşım da insanların temel haklarındandır; para ile satılması, kâr kapısı olarak görülmesi kabul edilemez.Temel haklar ücretsiz olmak zorundadır ve bu mümkündür.

Çözüm bellidir; Kâr arsızı, emek hırsızı bu şirketlerin tamamı hemen devletleştirilmeli, temel hak olan ulaşım ücretsiz hale getirilmelidir

Artık aleni bir soyguna dönüşen bu zamlara karşı durmak zorundayız. Bu cehennemi yıkmak, hırsızlardan hesap sormak, hayatımızı çalanların yakasına yapışmak boynumuzun borcudur.

TKP Muğla İl Örgütü olarak, Muğla’da yaşayan tüm emekçileri ücretsiz ulaşım hakkı için örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz."