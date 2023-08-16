Beş ayda işçilerden çaldıkları para 22 milyarı aştı

'Asgari Ücret Desteği' adı altında işçilerin cebinden patronların kasasına yine milyarlar aktı. AKP iktidarının 7 yıl önce başlattığı uygulama kapsamında, ocak-haziran döneminde her bir sigortalı işçi için patronlara 400 lira ödendi. SGK verilerine göre 1,7 milyon işletmeye sağlanan teşvik, yılın henüz ilk beş ayında 13,1 milyar lira oldu.

Her yıl uzatılan uygulama 2016'dan bu yana kesintisiz uygulandı. Aradan geçen 7 yılda patronlara verilen destek 64,4 milyar lirayı buldu. Patronların devlete ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilen bu tutarsa işçilerden yapılan kesintilerden oluşan İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandı.

Temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan zamla birlikte patronlara sağlanan desteğin de artırılmasına karar verildi. İşçi başına 400 lira olarak yapılan ödeme yüzde 25 artırılarak 500 liraya çıkarıldı. Yıl sonuna dek geçerli olacak yeni tutar nedeniyle İşsizlik Sigortası Fonunun üzerindeki yük de arttı.

Fonun dağıtımındaki adaletsizliği soL'a anlatan gazeteci Yıldız Koç, asgari ücretin henüz emekçilerin eline geçmeden açlık sınırının altında kaldığını hatırlatarak, ''Bizim için tablo buyken, şirketler kârına kâr katmaya devam ediyor. Şirketlerin ikinci dönem bilançoları açıklanıyor, rakamlar inanılmaz. Ama asgari ücretteki üç kuruşluk artış sonucunda mağdur oluyorlar ve desteklere, teşviklere ihtiyaçları oluyor'' değerlendirmesinde bulundu.

İşçiye kaşıkla, patrona kepçeyle

İşsizlik Sigortası Fonundan sermaye kesimine aktarılan kaynağın tek kalemle sınırlı olmadığını belirten Koç, işçilerin oluşturduğu fondan işçilere ayrılan tutarın patronlara ödenenin yarısı dahi etmediğine dikkat çekti:

''İşsizlik sigortası fonu, biz işçilerin, işsiz kaldığımız dönemde kullanmamız, işsizlik ödeneği yoluyla haneye, düşük de olsa bir gelir girebilmesi için var. Nitekim her ay brüt ücretimizin yüzde 1'i bu fona devrediliyor. Yıllar içinde bu fonda çok yüksek tutarlarda para birikti ve elbette bu tutar patronların ağzının suyunun akmasına yol açtı. Yıllardır, çeşitli kalemlerde bizim de katkımızla ve bizim için oluşturulan fondan patronlara kaynak aktarılıyor.

Türkiye İş Kurumu'nun sitesinde işsizlik sigortası fonunda toplanan paraların nereye harcandığının dökümü yer alıyor. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde kurumun toplam geliri 59 milyar lira. Bu tutarın yalnızca 8,5 milyar lirası işsizlik ödeneği olarak işini kaybeden emekçilere ödenmiş. Patronlara doğrudan teşvik kalemi 16,4 milyar lira olarak açıklandı. Ancak kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işbaşı eğitim programları gibi kalemlerle yaklaşık 22 milyar liranın kısmen dolaylı yollarla patronlara aktarıldığı görülüyor.''

Şirket kârları neden, enflasyon sonuç

Eriyen ücretler ve gerileyen alım gücünün arkasında kârlarını katlayan şirketlerin olduğuna işaret eden Koç, ''Özetle bugün işçilerin, emekçilerin başına gelen şudur. Yüksek enflasyonun nedeni, şirketlerin kârlarıdır. Üstelik döviz kurunun yükselmesi, devlet teşvikleri ve imtiyazlar bu kârı görülmemiş düzeylere çıkarmıştır. Açlık ve yoksulluk sınırında geçime zorlanmamız tam olarak bu nedenledir. Şirketlerin kasaları doluyor, o şirketlerin sahibi olan ailelerin servetleri büyüyor, halk üç kuruşu denkleştirip ay sonunu getirmeye çalışıyor. Bu insanlık dışı tablo ancak örgütlenerek değiştirilebilir. Örgütlenip, patronların ensesinde olarak'' diye konuştu.