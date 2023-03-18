Yapı Kredi Efe Demir'in ölümüne 'iddialar gerçek dışı' dedi: 'Çalışanların anlattıklarını duyuyor musunuz?'

Depremzedelerin kredilerinin ertelenmesine dönük talebinden dolayı bir süredir işyerinde mobbinge maruz kalan Yapı Kredi Teknoloji çalışanı Efe Demir, geçtiğimiz günlerde yine uzun saatler çalıştırıldıktan sonra sinir krizi geçirerek camdan atlayarak intihar etmişti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan "Söz veriyoruz: Efe Demir’in hesabını soracağız!" mesajıyla yapılan paylaşımda "Emek düşmanı Yapı Kredi! Sizi tanıyoruz. Koç Holding servetine servet katarken Efe depremzedelerin kredileri ertelensin dediği için baskı gördü Emekçiler bu ülkenin ahlakı ve vicdanıdır. Efe’ye sözümüz: Aydınlık bir geleceği kuracağız! Bir araya geleceğiz. Örgütleneceğiz! Bu öfkenin altında kalacaksınız" ifadelerine yer verilmişti.

Konunun gündeme gelmesinin ardından Yapı Kredi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. "İddiaların gerçek dışı olduğu söylenen" açıklamada, "Bizi derinden yaralayan bu vefatla ilgili olarak çeşitli mecralarda ve sosyal medya hesaplarında bankamızla ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddiaları da üzüntüyle takip ediyoruz" denildi.

'Yapı Kredi çalışanlarının anlattıklarını duyuyor musunuz?'

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda söz konusu açıklamaya yanıt geldi. Yanıtta Koç Holding de etiketlenerek, "Ahlaksızsınız, Efe Demir’in ardından böyle bir açıklama yapacak kadar gözünüz dönmüş! 'Gerçek dışı iddialar' diyorsunuz. 2 gündür Yapı Kredi çalışanlarının anlattıklarını duyuyor musunuz? Nadide Kısa’yı unuttuk mu sanıyorsunuz? Katilsiniz. Hesap vereceksiniz!" denildi.