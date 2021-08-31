Yanmayan ormanları da otel için kesecekler

Türkiye'nin dört bir yanında ormanlar kül olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı yangının uğramadığı canlı orman alanlarını otel yapılması için alelacele turizme açtı. Bakanlık Artvin, Bursa, Kars, Kütahya, Mersin, Ordu ve Uşak'taki paha biçilmez orman alanlarını, 4-5 yıldızlı otel ve termal tesis yapılması için ihale açtı. 49 yıllığına özel tahsis yoluyla turizme feda edilecek orman alanlarının fotoğrafları bakanlığın hazırladığı şartnamede yayımlandı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, ağaç kesilip tesis yapılacak orman alanlarının kırmızı ve mavi çizgilerle işaretlendiği uydu fotoğrafları, yaklaşan orman katliamının habercisi oldu.

Mersin'in Tarsus İlçesi Kulak Köyü'ndeki 2 milyon 492 bin 217 metrekarelik orman alanı, özel parsele dönüştürülerek yatırıma açıldı. 49 yıllığına tahsis edilecek alana, 401,5 milyon liralık yatırımla 5 katlı bir otel, 3 katlı tatil köyü ve 3 katlı golf kulübü yapılacak. Yatırım maliyetinin 401,5 milyon lira olacağı hesaplandı.

Artvin Balcıoğlu Köyü'ndeki 24 bin 228 metrekarelik orman alanı 3 katlı 290 yataklı 3 ila 5 yıldızlı otel yapılmak üzere 49 yıllığına tahsis edilecek. Yatırımın 33-64 milyon lira arasında olabileceği hesaplandı.

Bursa Mustafakemalpaşa Derekadı Köyü'nde toplam 175,3 bin metrekarelik orman alanı iki ayrı parsele bölünerek termal turizme tahsis edilecek. 49 yıllığına tahsis edilecek alanı alan yatırımcılar 3 ila 5 yıldızlı, her biri 150 yatak kapasiteli 5'er katlı iki ayrı termal otel yapacak. Yatırım 17-33 milyon lira arasında olacak.

Kars Sarıkamış'taki yaklaşık 74 bin metrekare ormanlık alan özel parsele dönüştürülerek üzerine 300 yataklı otel, özel konaklama tesisi ile turizm amaçlı tesisten oluşan 3 ayrı tesis yapılacak.

Kütahya'nın Gediz İlçesi Uğurluca Köyü yakınında 49 yıllığına tahsis edilecek 9 bin 552 metrekarelik orman alanına 100 yataklı 3 katlı 3 ila 5 yıldızlı termal otel yapılacak.

Ordu Kabadüz Çambaşı Yaylası'nda da biri orman içinde olmak üzere 2 özel parsel oluşturuldu. 9 bin 562 metrekarelik ormanlık alan 70 yataklı 3 ila 5 yıldızlı bir otel yapılması için 49 yıllığına tahsis edilecek.

Uşak'ın Banaz ilçesi Hasan Köyü'ndeki iki ayrı özel parsele her biri 5'er kattan ve 300'er yataktan oluşan iki ayrı termal otel yapılacak ve 49 yıl işletilecek.

Ağaç kes, bedelini öde!

Ormanlık alanda yapılacak otel ve tesisler için bedelini ödemek şartıyla ağaçlar kesilecek. Habere göre, ağaç kesen patronların, kestikleri ağaçların yer aldığı orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedelini ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedelini Orman Genel Müdürlüğü'ne ödemesi yeterli olacak.

Turizm patronlarından ayrıca yatırım tutarının orman alanında kalan kısmının yüzde 3'ü oranında da Orman Köylülerini Kalkındırma Geliri parası alınacağı belirtildi. Bu para köylüye değil bütçeye gelir yazılacak. Yerli ve yabancı patronlara açık olan tahsisler için herkes başvuru yapabilecek ancak bakanlığın ön izin vermediği kimse ihalelere katılamayacak.