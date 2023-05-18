Yanlış sıvı verildiği iddia edilen 18 diyaliz hastası yoğun bakıma kaldırıldı

Van’ın Ercîş ilçesinde yaşayan 18 hasta, 16 Mayıs günü Erciş Devlet Hastanesi’ne diyalize girmek için gitti. Yapılan tedavinin ardından evlerine dönen hastaların tamamında yoğun bilinç kaybı ve bayılma gibi şikayetler ortaya çıktı. Yaşanan rahatsızlığın ardından aralarında Fahrettin Çiçek, İzzet Yardımcı, Kevser Astam, Gıyasettin Çolak, M. Şirin Tunç, Mehmet Çemen, Muhacir Uymuş, Niyazi İşler, Sevda Çalaş, Songül Çınar, Süphiye Demirbağ, Süleyman Soylu, Yakup Kaya, Zeynep Artan ve Zülfinaz Şimşek’in bulunduğu 18 hasta, aileleri tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yoğun bakıma kaldırılan 18 hastaya yanlış sıvı verildiği iddia edildi. Yaşananların ardında 9 hasta ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne, 9’u ise Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 kişi, iki hastanede bulunan yoğun bakım servislerine alınırken, durumlarının kritik olduğu belirtildi.

'Bunu yapanlar mutlaka hesap vermeli'

Hastane önünde yurttaşların bekleyişi devam ederken, yoğun bakımda olan Sevda Çalaş'ın kardeşi İhsan İşler, şu bilgileri verdi: “Hastane yönetimi bize hiçbir şekilde bilgi vermiyor. Bize; konunun araştırıldığını ve iki müfettişin görevlendirildiğini söylediler. Biz de savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar mutlaka hesap vermelidir.”

Bir diğer hasta yakını Mazlum Çolak ise, dedesi Giyasettin Çolak'ı 16 Mayıs’ta diyalize götürdüklerini belirterek, “Hastamızı eve götürdükten sonra baş dönmesi, bilinç kaybı yaşadı. Daha sonra yere düşüp bayıldı. Biz de hemen hastaneye götürdük. Bize, diyalizde verilen sıvı nedeniyle bu durumun oluştuğunu söylediler. Hatta, yanlışlıkla sıvı verdiklerini söylemişler. Biz de bu ihmali yapanlar hakkında suç duyurusunda bulanacağız. İnsanların canı bu kadar ucuz mu?” diye konuştu.

Hastane yetkilileri ise soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bilgi vermeyeceklerini aktardı.