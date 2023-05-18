Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası: Muş Bulanık'ta organize bir kötülükle karşı karşıyayız

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), sendikanın Muş Temsilcisi Serkan Bebek'in "güvenlik sorunu gerekçesiyle" Muş'tan Van'a sürgün edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. "Muş Bulanık'ta organize bir kötülük ile karşı karşıyayız" denilen TÖBSEN açıklamasında, "Muş Temsilcimiz Serkan Bebek yalnız değildir" vurgusu yapıldı.

"Bulanık'ta organize olmuş her türlü hukuksuzluğu yapan kendi hukuksuzluklarını ortaya çıkaran kişileri susturan engelleyen bir oluşum" olduğunu belirten TÖBSEN, Serkan Bebek'in söz konusu hukuksuzlukları gündeme getirdiğini, bunun üzerine kendisinin hukuksuz şekilde Muş'tan Van'a sürgün edildiğini bildirdi.

"İlkemiz ve hukuka olan inancımız gereği kimseyi suçlamıyoruz ama Bulanık Halkı arasında yıllardır ve yoğun şekilde konuşulan iddiaların cevaplarını bilmek bu halkın ve bizlerin en tabi hakkıdır" hatırlatmasında bulunan TÖBSEN, "Buradan uyarıyoruz; Muş temsilcimiz Serkan Bebek’in Van ilinde yaşayacağı herhangi bir sorun ve can güvenliğine yönelik kastın sorumlusu bu sürgünü onaylayan Bulanık Kaymakamlığı, Muş İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Muş Valiliğidir. Ayrıca bilinmesini isteriz ki söz konusu dilekçeyi veren muhtar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.

TÖB-SEN hukuksuz sürgün uygulamasına karşı mücadelesinin devam edeceğini vurgulayarak, yayımladığı açıklamada "Sürgünlere ve hukuksuzluğa karşı üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak için her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu keyfi ve hukuksuz uygulamalara karşı da sendikamız gereken hukuki mücadeleyi verecektir" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluğa itiraz ettiği için görev yerinden sürgün edilen öğretmen soL'a konuşmuştu

TÖB-SEN'in Muş Bulanık Şube Temsilcisi olan öğretmen Serkan Bebek görev yaptığı okuldan Van'a sürgün edilmesinin ardından yaşadığı süreci soL'a anlatmıştı.

'Muş Bulanık'ta organize bir kötülükle karşı karşıyayız'

TÖB-SEN'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Muş Temsilcimiz Serkan Bebek güvenlik sorunu gerekçesiyle Muş’tan Van’a sürgün edilmiştir. Bunu kabul etmiyoruz ve hukuksal mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Hukuksuzluğu ortaya çıkarmak suç değildir. Elbette bizler için bu sürgün ilk değildir. Bunun ilk olmadığını ve son olmayacağını da başta Bulanık kamuoyu olmak üzere tüm Türkiye kamuoyu bilmektedir. Onların da bildiği bir şey var; onlarda bizlerin onların baskı ve şiddetinden korkmadığımızı boyun eğmediğimizi defalarca kez görmüş öğrenmişlerdir. Bunun için hem hukuksal ve hem de meşru, demokratik hak ve eylemlerimizi kullanmaya devam edeceğiz.

Peki Muş temsilcimiz Serkan bebek Muş'tan Van'a neden Sürgün edildi?

Her şeyden önce Bulanık'ta organize olmuş her türlü hukuksuzluğu yapan kendi hukuksuzluklarını ortaya çıkaran kişileri susturan engelleyen bir oluşum var. Muş Temsilcimiz Serkan Bebek bu hukuksuzlukları gündeme getiren tek kişidir.

Bunu örneklendirelim; temsilcimiz Serkan bebek Bulanık'ta ortaya çıkan daha önce bakanlığın soruşturma açtığı Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kayıp kömür yolsuzluğunu gündeme getirmiş bunu basınla paylaşmıştır. Bu kayıp kömür vakası ile ilgili soruşturma bazı okul müdürlerinin haksız yere açığa alınması ile sonuçlanmış bazı kişilerde idari soruşturmadan cezalar almıştır. Kömürlerin kantara girmeden önce sayım üzerinden okul müdürlerine teslim ediliyor daha sonra eksik olan kayıp kömürler tutanaklarda yazan kömür miktarları arttırılarak bazı müdürlere baskı yapılarak imzalatılıyor iddiasının halk içinde konuşulması üzerine MuşTemsilcimiz bazı müdürlere bu konuda bakı kurulduğunu öğrenmesi üzerine bu konuda çalışmalar yapmıştır.Baskı yapıldığını iddia eden bazı müdürler olmuştur.Bu kişilerden inkar edenler olursa mahkeme aracılığı ile Muş Temsilcimizin yaptığı telefon görüşme kayıtlarını konuşmaları mahkeme aracılığı ile talep edeceğiz.

Yine söz konusu Bulanık ilçesinde fiili olarak çalışmayan kişileri ücretli öğretmen olarak çalıştıklarını gösterip aslında çalışmayan kişilere maaş yatırılıp sonrada size fazla para yatırdık denilip parayı elden alma veya bir IBAN’da toplama olayı ve bu süreçte bakanlık müfettişlerinin başlattığı idari soruşturma ve tutuklama yine aynı ilçede bir okul müdürünün kendine ek ders adı altında haksız ödenek çıkartıp zimmetine para geçirmesi Bulanık ilçesinde yaşanan olaylardan sadece birkaçıdır.Yine bunları gündem yapan Serkan Bebek'ti. Bir İlçe Milli Eğitim Müdürü düşünün Örneğin yasaya aykırı biçimde ve gayri ahlaki bir tutumla kendine ek ders yazdıran ancak fiili olarak derste olmayan bir okul müdürünün yaptığı usulsüzlüğü; bunlar olabilir söz konusu müdür parasını iade etmiştir şeklinde savunabilir mi? Bu yapılan suça ortak olmak değil midir?

Aynı İlçe Milli Eğitim Müdürü koruma altına aldığı bu okul müdürünün yaptığı birçok usulsüzlüğe sessiz kalması soruşturmalarda koruma altına alması ilginç bir durumdur. Çünkü söz konusu okul müdürü T.K okulunda 3 yıla yakın çalışan bir öğretmene Mobbing uygulamış ve öğretmen mesleğinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Mobing’e uğrayan S.K adlı öğretmen bu okul müdürünün tehditleri karşısında kadroya geçmesine 10 gün varken öğretmenlikten istifa etmiştir ve okul müdürü hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Bir okul müdürü düşünün zimmete para geçirme, okul defterine ders işlediğini gösterme kaydıyla görevi kötüye kullanma ,girmesi gereken ders saatinde derslere girmeyip toplantı düzenleme gibi eylemlerinden dolayı aynı okulda çalışan öğretmen A.G tarafından şikayet edilmiş bu organize olmuş grup hemen şikayet eden öğretmeni Varto ilçesine sürgün etmiş daha sonra şikayetlerini geri çekmesi ve o dönemde üyesi olduğu sendikanın temsilcisi Serkan Bebek hakkında olumsuz ifadeler kullanması karşılığında sürgünü iptal edilmiştir.

Bütün bu organize işlemlerin içinde Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü vardı sendikamız Genel Başkanı o dönemde Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Bulanık'ta ve odasında görüşme yapmış,Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü örneğin hukuksuzluk yapan müdürle ilgili bir soruşturma olduğunu ve cezalandırılacağını bizzat odasında Genel Başkanımıza söylemiş olmasına rağmen aynı İlçe Milli Eğitim Müdürü bu hukuksuzluğu kapatmak anlamında adımlar atmıştır . İlçe Milli Eğitim Müdürü bu gücünü Elbette siyasi bağlantılarından almıştır dolayısıyla kendisine hukuk hatırlatan herkesi ilçeden göndermek veya Mobbing yoluyla susturma tercih etmiştir.

Bu hukuksuzluğu alenen yapan ilçe Milli Eğitim Müdürü kendisine vazife olmayacak bir şekilde maddi durumları iyi olmayan öğrencileri sınava hazırlık kursu adı altında ilçede yurda dönüştürdüğü yerlerde yatılı kalacakları şekilde toplamaktadır. İlçede konuşulan bu yatılı öğrencilerin cemaatlere teslim edildiğidir. Hangi öğrenci hangi köyde oturuyor bunların kaçı yurtlarda kalıyor, Bulanık Merkez’de oturmasına rağmen yurtta kalan öğrenciler var mıdır? Yurtta kalmaları yönünde Bulanık İlçe Milli Eğitim tarafından yönlendirmeler olmuş mudur? Kamuoyu adına bu iddiaların araştırılması gerekmektedir. İlkemiz ve hukuka olan inancımız gereği kimseyi suçlamıyoruz ama Bulanık Halkı arasında yıllardır ve yoğun şekilde konuşulan iddiaların cevaplarını bilmek bu halkın ve bizlerin en tabi hakkıdır.

Basın açıklamasının başında dediğimiz gibi bu organize olmuş kötülük şimdiye kadar örneği olmayan bir şekilde Muş temsilcimiz Serkan Bebek ile ilgili bir soruşturma başlatmış soruşturmayı muhakkik olarak Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütmüş ve cezayı da Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki muhakkik görüşü değil Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü tavsiye etmiştir bu uygulama hiçbir yerde yaşanmamıştır. Üyemiz A. G, okul müdürü T.K ve sendika Temsilcimiz Serkan Bebek’e soruşturmalar açılmıştır bu soruşturmaların hepsinin ortak noktası okul müdürü T. K nın üç soruşturmaya da konu olmasıdır.Okul müdürü T. K nın bütün şahitleri dinlenirken köyün imamı muhtarı aklınıza gelecek herkes şahit olarak dinlenirken sendika temsilcimiz Serkan Bebek’in şahit olarak belirttiği bilgisinin alınması talep ediyorum dediği hiç kimsenin ifadesi alınmamış. TK’nın soruşturmasını 7 ayda tamamlayanlar sendika Temsilcimize 1 ayda tek taraflı dinlemeler ile ceza vermişlerdir. Yine sendika Temsilcimiz Serkan BEBEK in muhakkiki Malazgirt İlçe Milli Eğitiim müdürüne Serkan Bebek 4 saat 4-5 sayfa ifade vermiş, yazılı ifadesi de okutulmadan imzalatılmıştır.

Bu organize olmuş kötülük baskıya ve hukuksuzluğa karşı direnen Muş temsilcimiz Serkan Bebek için bir komplo hazırlamış köyün muhtarı ile anlaşarak muhtarın temsilcimiz Serkan Bebek hakkında can güvenliği yoktur dilekçesi vermesi konusunda bir yol seçmiş muhtar bu dilekçeyi teslim eder etmez temsilcimiz Serkan bebek 2 ay sonra tayin isteyecek olmasına rağmen il dışına Van’a Sürgün edilmiştir Serkan Bebek’in güvenlik sorunu yoktur. Ayrıca güvenlik ile ilgili yer değiştirmelerde söz konusu kişi güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşı karşıya kalır ve bu konuda tayin ister oysa öyle bir durum yoktur. Kaldı ki temsilcimiz Serkan Bebek ile ilgili oluşan bir güvenlik sorunu olsaydı Serkan Bebek’e yönelik bir tehdit mesajı bir saldırı veya bir kavganın yaşanmış olması gerekir veya emniyet birimlerinin bu konuda bir bilgilendirme yapmış olması gerekir. Oysa öyle bir şey yoktur;öyle bir şey olduğunu düşünün Muş'un hemen yanındaki il olan Vana göndermek yerine batı taraflarına doğru gönderilirdi.

Buradan uyarıyoruz; Muş temsilcimiz Serkan Bebek’in Van ilinde yaşayacağı herhangi bir sorun ve can güvenliğine yönelik kastın sorumlusu bu sürgünü onaylayan Bulanık Kaymakamlığı,Muş İl Milli Eğitim Müdürü,İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Muş Valiliğidir. Ayrıca bilinmesini isteriz ki söz konusu dilekçeyi veren muhtar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Sürgünlerle; insanları yerlerinden, yurtlarından etmek, “T.C. Anayasası’na” göre suç olduğu şekliyle, “ayrımcılık yapmak”, kin ve nefret güderek kamu gücünü halkın üzerinde bir sopa gibi tutmak, baskı uygulamak, “benden olmayan düşmanımdır” mantığıyla insanları cezalandırmaya çalışmak, bu şekilde insanlara ve değerlerine zarar vermek olan bir insanlık suçudur.

Görevini kötüye kullanan şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk yalancı şahitlik yapan şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk bu hukuksuz sürgüne karşı da yürütme durdurma talepli davamızı açtık.

7 aylık çocuğu olan Serkan Bebek 2 ay sonra tayin alacağı bilinirken aile birliği bozulmak istenerek ailesi üzerinden cezalandırılmaktadır

Sürgünlere ve hukuksuzluğa karşı üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak için her türlü mücadeleyi vermekten çekinmeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu keyfi ve hukuksuz uygulamalara karşı da sendikamız gereken hukuki mücadeleyi verecektir."